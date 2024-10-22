Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Datafa làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 474/6/4, khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo mục tiêu kinh doanh, mục tiêu tăng trưởng. Xây dựng các kế hoạch, chiến lược kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà công ty đặt ra.

Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng tháng về kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu; đưa ra các dự báo cho quản lý trực tiếp.

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng

- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực cà phê - Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm duy trì doanh thu

- Xây dựng và mở rộng các kênh phân phối

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường, luôn cập nhật tình hình của đối thủ và sản phẩm mới.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên kinh doanh quản lý công nợ khách hàng .

Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các kế hoạch cũng như quảng bá thương hiệu của Công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh, Giám đốc điều hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm > 5 năm QLKD mảng nước giải khát

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt: tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Có khả năng quản lý tốt

Chịu áp lực cao

Có tư duy tích cực

Tại Công ty TNHH Datafa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng Tháng 13, 14,... tùy theo tình hình SXKD. Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm. Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Đầy đủ theo luật lao động.

Lương thưởng Tháng 13, 14,... tùy theo tình hình SXKD.

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Datafa

