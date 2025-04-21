Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 149/1 KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Căn cứ vào chiến lược công ty, xu hướng thị trường, nguồn lực của công ty để đề xuất chiến lược kinh doanh, dự báo doanh số năm/quý/tháng

Lên phương án phát triển kênh phân phối, mở hệ thống phân phối, mở hệ thống phân phối các tỉnh theo kế hoạch.

Dự trừ và kiểm soát chi phí của toàn bộ phận Sales

Xây dựng chính sách kinh doanh và tổ chức bán hàng theo kế hoạch

Xây dựng mối quan hệ với NPP, nắm thông tin thị trường khách hàng, kiểm tra hoạt động của nhân viên, giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo thẩm quyền

Có trên 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngành điện, cơ điện công nghiệp, am hiểu về quạt công nghiệp, máy làm mát, động cơ quạt công nghiệp.

Có kiến thức về quản trị bán hàng, lãnh đạo đội ngũ Sales, Phát triển kênh phân phối; Marketing; Nghiên cứu thị trường;

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, cơ cấu bao gồm lương cứng, lương KPI tháng, thưởng theo chính sách của công ty

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.

Thưởng tháng 13, phép năm đầy đủ. Đãi ngộ tương xứng với năng lực; thăng tiến theo năng lực và sự cống hiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG

