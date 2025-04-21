Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG
- Bình Dương: 149/1 KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh
Căn cứ vào chiến lược công ty, xu hướng thị trường, nguồn lực của công ty để đề xuất chiến lược kinh doanh, dự báo doanh số năm/quý/tháng
Lên phương án phát triển kênh phân phối, mở hệ thống phân phối, mở hệ thống phân phối các tỉnh theo kế hoạch.
Dự trừ và kiểm soát chi phí của toàn bộ phận Sales
Xây dựng chính sách kinh doanh và tổ chức bán hàng theo kế hoạch
Xây dựng mối quan hệ với NPP, nắm thông tin thị trường khách hàng, kiểm tra hoạt động của nhân viên, giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo thẩm quyền
Yêu Cầu Công Việc
Có kiến thức về quản trị bán hàng, lãnh đạo đội ngũ Sales, Phát triển kênh phân phối; Marketing; Nghiên cứu thị trường;
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.
Thưởng tháng 13, phép năm đầy đủ. Đãi ngộ tương xứng với năng lực; thăng tiến theo năng lực và sự cống hiến;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
