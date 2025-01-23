Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương đến 20 triệu, phí quản lý lên đến 9%. - Thưởng nóng 55 - 75 triệu/ giao dịch. - Hoa hồng bán hàng 50 - 300 triệu. - Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bổ nhiệm vị trí mới nếu đủ điều kiện. - Thưởng danh hiệu thi đua năm. - Thưởng cuối năm (thưởng từ 1 - 3 tháng lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty. - Du lịch trong nước 1 lần/ năm (nghỉ 4 ngày). - Du lịch nước ngoài đối với cá nhân đạt danh hiệu thi đua. - Được trang bị Bảo hiểm sức khỏe hàng năm. - Được hưởng đ, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh cho phòng và bám sát tiến độ chỉ tiêu đã đề ra;

- Tuyển dụng, đào tạo, quản trị đội ngũ nhân sự thuộc cấp quản lý;

- Thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng có sẳn;

- Tìm hiểu thông tin thị trường, phân tích, đánh giá và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả;

- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm do Công ty đang phân phối.

- Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán.

- Nhận chỉ tiêu và báo cáo với Giám Đốc Sàn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Set up đầu vào từ 3 - 5 Nhân viên Kinh Doanh

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có mối quan hệ rộng rãi và khả năng tìm khách hàng tốt.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, Kinh doanh, CSKH,Telesale, Chuyên viên tư vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin