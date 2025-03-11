Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: TP Thuận An, Bình Dương
- Theo dõi lịch xuất /nhập hàng hóa của khách hàng.
- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu và thực hiện thủ tục khai thuế hải quan cho các lô hàng xuất nhập.
- Báo cáo quyết toán, báo cáo quý.
- Khai báo và theo dõi định mức.
- Lên kế hoạch giao nhận hàng.
- Báo cáo cấp trên về tiến độ giao nhận hàng.
- Lưu trữ hồ sơ liên quan đến xuất nhập khẩu.
- Làm các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Chuyên môn:
- Trình độ: Trung cấp trở lên ngành ngoại thương/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh.
.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản.
Tiếng Anh cơ bản.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
