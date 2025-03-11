Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Theo dõi lịch xuất /nhập hàng hóa của khách hàng.

- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu và thực hiện thủ tục khai thuế hải quan cho các lô hàng xuất nhập.

- Báo cáo quyết toán, báo cáo quý.

- Khai báo và theo dõi định mức.

- Lên kế hoạch giao nhận hàng.

- Báo cáo cấp trên về tiến độ giao nhận hàng.

- Lưu trữ hồ sơ liên quan đến xuất nhập khẩu.

- Làm các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.