Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và quản lý toàn bộ hoạt động mảng chứng khoán phái sinh. Xây dựng hệ thống, quy trình nghiệp vụ và báo cáo định kỳ Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả thực hiện.
Liên tục nghiên cứu để chọn các mã CW có thể phát hành và khối lượng cần phát hành từng mã phù hợp với tình hình nhu cầu thị trường và mục tiêu kinh doanh của Công ty.
Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án chiến lược, hệ thống công cụ cần thiết phục vụ mục tiêu QTRR hàng ngày và tạo lập thị trường theo quy định.
Xây dựng chiến lược giao dịch chứng quyền/phái sinh, triển khai theo chiến lược được phê duyệt, nghiên cứu backtesting từ dữ liệu lịch sử để đánh giá và cải thiện hiệu suất của chiến lược
Phối hợp với Kinh doanh xây dựng và triển khai chiến lược giá cả/khuyến mãi, chiến lược marketing, kế hoạch bán hàng và phân phối sản phẩm phái sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên Ngành kinh tế, Tài chính ngân hàng, Toán tài chính, Kinh tế lượng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ ở nước ngoài (Anh/Mỹ/Úc)
Ưu tiên ứng viên CFA level 2 trở lên và các chứng chỉ chuyên môn về phái sinh/chứng khoán khác CMT/CPA
Tối thiểu 5 năm làm việc liên quan đến tài chính/đầu tư chứng khoán, trong đó ít nhất 2 năm làm ở các vị trí liên quan tới chứng quyền có bảo đảm/phái sinh
Hiểu biết và có kinh nghiệm sâu sắc về việc phát triển, xây dựng hệ thống, vận hành các sản phẩm phái sinh (chứng quyền, futures..)
Kỹ năng lãnh đạo tốt và khả năng làm việc độc lập trong nhóm
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt và khả năng xây dựng các mối quan hệ.
Có khả năng livestream tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6, nghỉ T7 và CN
Địa điểm làm việc: Số 18 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc, xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa
Được hưởng lương Tháng 13; các khoản thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật; chế độ ốm đau, hiếu hỉ theo quy định của Công ty
Thưởng kết quả kinh doanh theo chế độ của Công ty
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Số 1, Ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

