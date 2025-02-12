Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 408, Tóa Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng để phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi và duy trì mối quan hệ với các khách hàng;

- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh đầu mối thức ăn chăn nuôi, cung cấp khách hàng kèm báo giá và theo dõi hoàn thành ký kết hợp đồng;

- Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, hoàn tất thu hồi công nợ;

- Hỗ trợ và phối hợp lập kế hoạch các hoạt động thị trường thức ăn chăn nuôi, ví dụ như quảng cáo trên phương tiện truyền thông, triển lãm, các cuộc họp đào tạo, các cuộc họp khảo sát, v.v., để nâng cao sức ảnh hưởng của FAMSUN trong khu vực.

- Các công việc khác theo sự phân công của Công ty

- Bằng cao đẳng, cử nhân trở lên, kỹ thuật thực phẩm/thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa/marketing/thương mại quốc gia và các chuyên ngành liên quan khác;

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi/ nông nghiệp và chăn nuôi ngành chăn nuôi, am hiểu công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi, có nền tảng bán hàng và nguồn khách hàng nhất định. Kinh nghiệm làm việc trong cùng ngành là lợi thế.

