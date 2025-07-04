Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Khải Hưng, 84 - 86 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Báo chí,...

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý, ưu tiên từng làm Trưởng nhóm/Trưởng phòng tại công ty Bất động sản.

Có kiến thức vững và kinh nghiệm thực tế về marketing dự án BĐS, đặc biệt là dự án cao cấp, đất nền, căn hộ hoặc bất động sản nghỉ dưỡng.

Có năng lực quản trị đội nhóm, làm việc hiệu quả với phòng Kinh doanh và đối tác ngoài.

Hiểu rõ thị trường, hành vi khách hàng, có tư duy chiến lược và phản biện tốt.

Ưu tiên ứng viên có khả năng viết content, tư duy sáng tạo hình ảnh/video.

Kỹ năng giao tiếp – trình bày – báo cáo tốt. Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý công việc (Trello, Notion, Google Workspace...).

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 20–25 triệu/tháng + thưởng theo hiệu suất từng dự án.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên vị trí Giám đốc Marketing/Giám đốc Thương hiệu nếu đạt hiệu quả cao.

Môi trường làm việc năng động, đội ngũ trẻ trung, chủ động.

Tham gia các dự án bất động sản thực tế, tiềm năng lớn, từ các chủ đầu tư uy tín.

Được quyền xây dựng bộ máy, chọn lựa nhân sự và vận hành phòng Marketing theo định hướng riêng.

Đầy đủ chế độ: BHXH – BHYT – nghỉ phép – du lịch – thưởng lễ Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.