Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trưởng Phòng Marketing chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược marketing tổng thể, định hướng thương hiệu, quản lý đội ngũ và tối ưu các hoạt động marketing nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh thu.

Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing tổng thể (30%)

Xây dựng chiến lược marketing dài hạn, phù hợp với định hướng kinh doanh.

Lập kế hoạch marketing theo tháng/quý/năm, phân bổ ngân sách hợp lý.

Xác định tệp khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược tiếp cận hiệu quả.

Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả thực tế.

2. Quản lý & triển khai Online Marketing (25%)

Chỉ đạo và giám sát hoạt động Marketing trên các nền tảng (Facebook, TikTok, Instagram, Zalo OA...).

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu suất cao với chi phí tối ưu.

Xây dựng chiến lược nội dung, quảng cáo, SEO và CRM.

Phân tích dữ liệu, đo lường ROI và tối ưu hiệu quả các chiến dịch.

3. Xây dựng & phát triển thương hiệu (20%)

Định hình hình ảnh thương hiệu, đảm bảo sự nhất quán trên các kênh truyền thông.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch branding, storytelling.

Hợp tác với KOLs, báo chí, cộng đồng để nâng cao nhận diện thương hiệu.

Phát triển các chương trình khách hàng thân thiết, gia tăng sự trung thành.

4. Tổ chức sự kiện & chương trình khuyến mãi (15%)

Xây dựng và thực hiện các sự kiện theo chủ đề, mùa vụ để thu hút khách hàng.

Phối hợp với bộ phận vận hành để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Phát triển các chương trình ưu đãi, tăng doanh thu & giữ chân khách hàng.

5. Quản lý đội nhóm & báo cáo hiệu quả (10%)

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing.

Giám sát tiến độ công việc, đánh giá hiệu suất đội nhóm.

Báo cáo định kỳ về hiệu quả các chiến dịch marketing cho Ban Giám Đốc.

1. Trình độ học vấn:

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong F&B, Hospitality.

Đã từng triển khai các chiến dịch marketing quy mô lớn, quản lý ngân sách hiệu quả.

3. Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, SEO, CRM...).

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách & đo lường hiệu quả chiến dịch.

Hiểu biết về brand marketing, content marketing, PR & event planning.

Có kinh nghiệm làm việc với KOLs, đối tác truyền thông.

4. Kỹ năng mềm:

Tư duy chiến lược, sáng tạo & bắt trend tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý & đào tạo đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & đàm phán với đối tác.

Chịu được áp lực cao, khả năng ra quyết định nhanh & linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận khi phỏng vấn

Các khoản thưởng theo hiệu quả công việc

Có lộ trình thăng tiến, review lương sau 3 - 6 tháng

Hỗ trợ về mặt định hướng phát triển thế mạnh cá nhân

Phép năm, thưởng cuối năm; quà sinh nhật, ăn uống hàng tháng...

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...

Du lịch, Team Building

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

