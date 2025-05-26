Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SG PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SG PROPERTY
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SG PROPERTY

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 Hoàng Việt, phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nghiên cứu xu hướng truyền thông & marketing để xây dựng kế hoạch tổng thể (IMC Plan) theo chỉ đạo của BOD.
Xây dựng và đề xuất chiến lược concept dự án, định hướng sản xuất & giám sát tài liệu bán hàng POSM (brochure, leaflet, poster, TVC, clip dự án, flycam, VR 360, quay phim - chụp ảnh…).
Quản lý nội dung truyền thông, PR, đảm bảo đúng tiến độ & ngân sách.
Triển khai các hoạt động marketing offline: tổ chức sự kiện, đặt biển hiệu, trực booth, phát tờ rơi.
Đề xuất ý tưởng hỗ trợ bán hàng và giám sát hiệu quả chiến dịch truyền thông.
Thiết lập & duy trì quan hệ với đối tác, cơ quan báo chí, truyền thông.
Quản lý, điều hành Phòng Marketing: xây dựng cơ cấu, tuyển dụng, đào tạo & đánh giá đội ngũ.
Theo dõi hợp đồng, thanh toán liên quan đến hoạt động marketing, sự kiện.
Đánh giá, cải thiện chiến lược marketing và dự báo rủi ro.
Đảm bảo công tác truyền thông nội bộ & tổ chức sự kiện nội bộ.
Báo cáo hoạt động marketing cho Tổng Giám Đốc và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing, Quản trị Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan....
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí; Ưu tiên người từng có kinh nghiệm trong ngành bất động sản.
Có kiến thức và hiểu biết tốt về New Media, Digital, Content….
Tin học văn phòng chuyên nghiệp (MS Word, Excel, PowePoint)
Hiểu biết các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Marketing.
Có kiến thức và hiểu biết tốt về thị trường truyền thông, quảng cáo.
Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian.
Kỹ năng quản lý nhóm, tổ chức công việc.
Khả năng tổng hợp và phân tích thông tin chính xác
Quyết đoán, linh hoạt, nhanh nhạy trong tư duy và xử lý công việc.
Năng động, trung thực, tính cam kết cao và có tinh thần trách nhiệm.
Có thể đi công tác theo yêu cầu và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SG PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo thỏa thuận tùy theo năng lực
Thưởng Quý/Năm: Theo chính sách Công ty dựa trên mức độ hoàn thành công việc.
Thưởng các ngày Lễ theo chính sách Công ty.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của Công ty, các hoạt động vui chơi teambuilding, du lịch...
Khen thưởng, biểu dương, tăng lương, thăng chức theo quy định.
Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Được hướng dẫn học hỏi kinh nghiệm từ những nhân sự trước.
Được tham gia vào các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chính sách của Công ty.
Được ký HĐLĐ, đóng BHXH, các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SG PROPERTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

