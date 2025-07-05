Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý đội ngũ nhân sự bao gồm: event & truyền thông

• Tập trung phát triển mạnh về truyền thông & thương hiệu

• Lập kế hoạch, sáng tạo và xây dựng các nội dung liên quan đến truyền thông cho công ty.

Những nội dung này bao gồm các thông cáo báo chí, các bài về diễn thuyết, bài phát biểu

trước công chúng, những bản thông báo đến các cán bộ, quản lý và ban lãnh đạo tại công ty.

• Có trách nhiệm soạn thảo các tài liệu liên quan đến truyền thông, truyền đạt cho mọi người

các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Các thông tin này có thể được lưu hành nội

bộ hoặc bên ngoài. Bên cạnh đó, họ còn đảm nhiệm việc sản xuất nội dung và đăng tải lên

trang fanpage Facebook hoặc các tài khoản mạng xã hội khác của công ty, đồng thời quản lý

các nội dung cho website.

• Phân tích các mục tiêu và đối tượng truyền thông công ty; phối hợp với các phòng ban

truyền thông/marketing lập kế hoạch, lên ý tưởng để thực hiện chương trình cũng như chiến

lược truyền thông

• Duy trì, thiết lập các mối quan hệ với báo chí

• Lead team để lên các kế hoạch – Road map cho cả năm bao gồm truyền thông về SP/DV,con người,…