Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
- Hồ Chí Minh: CMC Creative Space, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý đội ngũ nhân sự bao gồm: event & truyền thông
• Tập trung phát triển mạnh về truyền thông & thương hiệu
• Lập kế hoạch, sáng tạo và xây dựng các nội dung liên quan đến truyền thông cho công ty.
Những nội dung này bao gồm các thông cáo báo chí, các bài về diễn thuyết, bài phát biểu
trước công chúng, những bản thông báo đến các cán bộ, quản lý và ban lãnh đạo tại công ty.
• Có trách nhiệm soạn thảo các tài liệu liên quan đến truyền thông, truyền đạt cho mọi người
các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Các thông tin này có thể được lưu hành nội
bộ hoặc bên ngoài. Bên cạnh đó, họ còn đảm nhiệm việc sản xuất nội dung và đăng tải lên
trang fanpage Facebook hoặc các tài khoản mạng xã hội khác của công ty, đồng thời quản lý
các nội dung cho website.
• Phân tích các mục tiêu và đối tượng truyền thông công ty; phối hợp với các phòng ban
truyền thông/marketing lập kế hoạch, lên ý tưởng để thực hiện chương trình cũng như chiến
lược truyền thông
• Duy trì, thiết lập các mối quan hệ với báo chí
• Lead team để lên các kế hoạch – Road map cho cả năm bao gồm truyền thông về SP/DV,con người,…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành khối kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, marketing,....
• Tối thiểu 5 năm trong ngành MKT (mạnh về truyền thông & thương hiệu)
• Từ 1 năm level quản lý/lead team hoặc Master trong chuyên ngành Truyền thông/thương
hiệu) có khả năng đào tạo lên team lead
• Tính cách: Năng động, sáng tạo, bắt kịp xu hướng và nhạy bén với thị trường MKT
Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI