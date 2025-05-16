Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch chiến lược (30%)

• Phối hợp với các phòng ban để xác định mục tiêu marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể.

• Xây dựng kế hoạch nội dung và lịch đăng bài trên các nền tảng Social Media (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, v.v.).

• Lên kế hoạch cho các chiến dịch Influencer/KOL/KOC/Affiliate, bao gồm xác định đối tượng mục tiêu, ngân sách và KPI.

2. Thực thi và quản lý chiến dịch (70%)

• Triển khai và giám sát các chiến dịch social media, đảm bảo nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu.

• Tìm kiếm, đàm phán và quản lý mối quan hệ với Influencer/KOL/KOC, đảm bảo hiệu quả của các chiến dịch hợp tác.

• Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch, sử dụng các công cụ như Google Analytics, Facebook Insights, v.v., để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

• Phối hợp với các đối tác nội bộ và bên ngoài (agency, nhà cung cấp dịch vụ) để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là Social Media và Influencer Marketing.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác và Influencer.

Thành thạo các công cụ quản lý và phân tích Social Media như Sprout Social, Hootsuite, Google Analytics, v.v.

Khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm (trung bình từ XX – XX triệu/tháng)

• Thưởng hiệu suất, thưởng theo dự án/dòng sản phẩm ứng dụng • Lương tháng 13, BHXH – BHYT đầy đủ

• Cơ hội học hỏi chuyên sâu về chuyển đổi số, AI ứng dụng trong sản xuất – kinh doanh

• Làm việc trực tiếp với đội ngũ vận hành và lãnh đạo để tối ưu hiệu quả hệ thống

• Môi trường khuyến khích sáng tạo, đề xuất và thử nghiệm giải pháp mới

• Kinh nghiệm làm việc trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), retail, hoặc công nghệ.

• Hiểu biết sâu về thị trường Việt Nam và xu hướng tiêu dùng trên các nền tảng số.

• Kỹ năng sáng tạo nội dung và hiểu biết về thiết kế đồ họa là một lợi thế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin