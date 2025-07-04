Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Trưởng phòng Marketing

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 83 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Định vị thương hiệu \"Vluxe\" rõ ràng trong tâm trí khách hàng, tập trung vào phân khúc khách hàng nữ có gu thời trang và thu nhập cao.
Phân tích xu hướng thị trường trang sức, hành vi tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra định hướng phù hợp.
Giám sát hiệu quả các hoạt động digital marketing: SEO, social media, content, email marketing, v.v.
Điều phối thiết kế ấn phẩm truyền thông (lookbook, brochure, visual thương hiệu...).
Xây dựng KPIs và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong team.
Xây dựng câu chuyện thương hiệu và thông điệp phù hợp với từng dòng sản phẩm.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc đào tạo chuyên sâu về digital marketing, brand management.
Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing thành công hướng đến đối tượng khách hàng nữ.
Có gu thẩm mỹ cao, nhạy bén với xu hướng thời trang và phong cách sống.
Giao tiếp tốt, sáng tạo, quyết đoán.
Có khả năng viết nội dung truyền cảm hứng, giàu tính nghệ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: cạnh tranh theo năng lực + bonus KPI theo quý/năm.
Được làm việc trong môi trường sáng tạo, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Tham gia các sự kiện thời trang, trang sức cao cấp; làm việc với KOLs nổi tiếng và các stylist hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 3 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

