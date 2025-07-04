Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Định vị thương hiệu \"Vluxe\" rõ ràng trong tâm trí khách hàng, tập trung vào phân khúc khách hàng nữ có gu thời trang và thu nhập cao.

Phân tích xu hướng thị trường trang sức, hành vi tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra định hướng phù hợp.

Giám sát hiệu quả các hoạt động digital marketing: SEO, social media, content, email marketing, v.v.

Điều phối thiết kế ấn phẩm truyền thông (lookbook, brochure, visual thương hiệu...).

Xây dựng KPIs và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong team.

Xây dựng câu chuyện thương hiệu và thông điệp phù hợp với từng dòng sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc đào tạo chuyên sâu về digital marketing, brand management.

Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing thành công hướng đến đối tượng khách hàng nữ.

Có gu thẩm mỹ cao, nhạy bén với xu hướng thời trang và phong cách sống.

Giao tiếp tốt, sáng tạo, quyết đoán.

Có khả năng viết nội dung truyền cảm hứng, giàu tính nghệ thuật.

Quyền Lợi

Mức lương: cạnh tranh theo năng lực + bonus KPI theo quý/năm.

Được làm việc trong môi trường sáng tạo, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Tham gia các sự kiện thời trang, trang sức cao cấp; làm việc với KOLs nổi tiếng và các stylist hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển

