Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2025
CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng kế hoạch, mục tiêu Marketing dài và ngắn hạn cho chuỗi hệ thống Thẩm Mỹ Viện (TMV).
Triển khai các kế hoạch Marketing online và offline của TMV
Xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu của TMV trên các nền tảng xã hội, website, facebook, tiktok...
Lập, thực hiện và theo dõi ngân sách chạy marketing hàng tháng, quý, năm và phân bổ ngân sách hợp lý.
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả.
Nhận diện khách hàng mục tiêu, phân tích hành vi của người tiêu dùng và điều chỉnh các chiến dịch Marketing phù hợp.
Quản lý, chỉ đạo nhân viên phòng Marketing, chịu trách nhiệm hiệu suất công việc của Phòng Marketing, đảm bảo KPI đặt ra cho Phòng Marketing.
Chịu trách nhiệm kết nối các Phòng ban Công ty để triển khai các chiến dịch Marketing của Công ty hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ưu tiên trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa, phun xăm hoặc chăm sóc sức khỏe.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm, đào tạo và tạo động lực mạnh mẽ.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định nhanh, hiệu quả.
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, các vị trí thuộc phòng Marketing : Content, Design, Video Editor, Telesales…
Chính trực, chịu được áp lực công việc, tận tâm với công việc.
Mạnh về Digital: Facebook Ads, tiktok ads, google ads…

Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 20.000.000 - 40.000.000đ
Lương + Thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc
Làm các dịch vụ làm đẹp với chính sách ưu đãi cho nhân viên
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: R2 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

