Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 275 Tân Hương, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và chiến lược Marketing trung và dài hạn theo đúng mục tiêu kinh doanh, đối tượng khách hàng, phù hợp với mục tiêu và tài nguyên của công ty tại từng giai đoạn, thời điểm.
- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo....
- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, ...), bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.
- Đề xuất và ứng dụng các công cụ quản lý và đo lường hiệu quả digital (Google Analytics, CRM, Hubspot...)
- Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến.
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, hành vi khách hàng để đưa ra chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu, tăng trưởng doanh số và mở rộng thị trường.
- Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về xu hướng marketing mới, công nghệ và phương pháp tiếp thị hiệu quả.
- Xây dựng và quản lý công việc, hiệu suất của các thành viên trong phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing, Quản trị Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan. - - - Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm Manager hoặc 03 năm ở vị trí Leader
- Có kiến thức về e-Commerce Marketplace và các nền tảng trên Digital (Zalo, Tiktok, Adnetwork,...)
- Có kiến thức về SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing trong ngành IT, công nghệ hoặc dịch vụ outsource.
- Hiểu biết các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Marketing
- Có kiến thức và hiểu biết tốt về thị trường truyền thông, quảng cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày. Từ thứ 2 đến thứ 7
- Thời gian làm việc trong ngày:
+ Sáng từ 09g00 đến 12g00
+ Chiều từ 13g00 đến 18g00
- Công cụ làm việc: Công ty trang bị các phương tiện tùy vị trí
- Các chế độ khác theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 8A, Ngõ 76 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

