Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 Đường 2C, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Chiến lược Marketing đa kênh (On – Off song song)

Kênh Online: TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop...), Social Media, Livestream

Kênh Offline: Nhà phân phối, đại lý, cửa hàng bán sỉ/lẻ

Phân tích insight khách hàng từng kênh để đưa ra định hướng nội dung, chiến dịch phù hợp.

Đề xuất ngân sách, chiến lược branding dài hạn theo giai đoạn phát triển thương hiệu.

Triển khai hoạt động Trade Marketing & Thúc đẩy bán hàng

Xây dựng chương trình hỗ trợ đại lý, khuyến mãi theo mùa vụ, tặng quà – POSM – activation.

Làm việc chặt chẽ với bộ phận Kinh doanh để gia tăng độ phủ, thúc đẩy doanh số.

Tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, training sản phẩm tại điểm bán (offline) và online.

Vận hành kênh TMĐT & Digital Marketing

Quản lý & phát triển các gian hàng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada... phối hợp nội bộ và agency.

Xây dựng kế hoạch truyền thông trên nền tảng TikTok, Facebook, Zalo, Google Ads,...

Triển khai các chiến dịch livestream, affiliate, KOL/KOC phù hợp với từng dòng sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu & quản lý nội dung

Chịu trách nhiệm về hình ảnh thương hiệu, thông điệp và sự đồng nhất nội dung trên các kênh.

Quản lý đội nhóm sáng tạo nội dung (content, design, media), lên định hướng chủ đề và kế hoạch tháng.

Quản lý đội nhóm & báo cáo

Xây dựng, phát triển, đào tạo đội ngũ Marketing (Digital, Trade, Content, Thiết kế...).

Đánh giá hiệu quả chiến dịch theo từng kênh và từng nhóm sản phẩm.

Báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc về KPI và định hướng phát triển mới.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học & Cao đẳng liên quan Marketing, Pr, Truyền thông, Báo chí, quản trị kinh doanh,...

Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành: Mỹ phẩm, Spa, làm đẹp, Dược phẩm,... hoặc làm tại các công ty agency và có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.

Kiến thức chuyên sâu về các kênh quảng cáo Online và offline.

Có kiến thức chuyên sâu về Digital Marketing, nắm bắt rõ các xu hướng mới nhất của Digital Marketing, đặc biệt là Tiktok Marketing, Facebook Marketing; ưu tiên có kinh nghiệm xây kênh và triển khai chiến dịch marketing sử dụng KOL, KOC.

Có khả năng hoạch định chiến lược, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, bám đuổi mục tiêu.

Đã quản lý ngân sách lớn.

Có tư duy logic và khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án cải tiến

Chịu được áp lực cao trong công việc

Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 – 40 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn tùy năng lực. Bao gồm: Lương cứng 20 – 30 triệu (có thể thỏa thuận) + Lương hiệu suất + Hoa hồng.

Review lương định kỳ 1 năm/1 lần hoặc theo hiệu quả công việc.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing.

Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Được khuyến khích đề xuất những ý tưởng sáng tạo, dự án mới

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam

