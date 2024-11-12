Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHIHA CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 24 phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm Công ty

Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và khách hàng đưa ra ý tưởng marketing.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm phát triển mạng xã hội của Công ty trên Facebook, Youtube, Tiktok. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kênh Website.

Phát triển chiến lược nội dung phù hợp với từng kênh social, đảm bảo tính nhất quán, hấp dẫn,đảm bảo chất lượng nội dung và tối ưu hóa SEO để tăng cường hiệu quả tiếp cận và tương tác của người dùng.

Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương trình giảm giá, khuyến mãi,..

Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, với đối tác chiến lược trong chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp.

Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo.

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing.

Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong phòng.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, mạnh về digital, PR;

Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing;

Kiến thức tốt về marketing, branding, PR, event, media, content;

Phẩm chất cá nhân: Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Kĩ năng đàm phán và thuyết phục.

Sáng tạo, trung thực, nhiệt tình.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHIHA CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Theo quy định Pháp luật;

Được tham gia khám sức khoẻ định kỳ

Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên

Chính sách: Hiếu, hỷ, sinh nhật

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHIHA CORP

