Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần AR
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần AR

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công ty Cổ phần AR

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Quản lý sản xuất và vận hành
Thực hiện và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Ứng dụng máy móc và công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao hiệu suất và giảm thiểu chi phí.
Quản lý và điều phối các hoạt động của phòng Lab sản xuất, từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến hoàn thiện sản phẩm.
Theo dõi quá trình vận hành hàng hóa, bao gồm quản lý tồn kho và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.
2. Giám sát và cải tiến quy trình
Đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa thời gian và chi phí.
Thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo trì thiết bị và bảo vệ môi trường.
3. Quản lý chất lượng sản phẩm
Đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm được thực hiện nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.
Phối hợp với bộ phận chất lượng để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm không đạt chuẩn và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.
4. Quản lý kỹ thuật và ứng dụng công nghệ
Nắm vững và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt là các hệ thống liên quan đến phòng Lab và thiết bị sản xuất hiện đại.
Ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất, kiểm tra, và đánh giá chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai, bảo trì và cải tiến máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.
5. Phân tích và báo cáo
Phân tích các số liệu liên quan đến sản xuất, đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa quy trình và chi phí sản xuất.
Báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: kỹ thuật công nghiệp, điện công nghiệp, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử, điều khiển và tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Ứng viên tốt nghiệp đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, Bách Khoa Tp.HCM là một lợi thế
Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất, các doanh nghiệp có quy mô tương đương, hiểu rõ hệ thống quản trị sản xuất hiện đại.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Hiểu biết về hệ thống điều khiển sản xuất tự động hệ thống quản lý là một lợi thế.
Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về sản xuất tin gọn, cải tiến liên tục, 5S.
Có kinh nghiệm trong việc ứng dụng và vận hành máy móc, thiết bị trong sản xuất và phòng Lab
Hiểu biết về vận hành máy móc, bảo trì, sửa chữa dây chuyền sản xuất.
Có kỹ năng soạn thảo, tư duy logic, hệ thống, nhạy bén trong công việc.
Có khả năng lên kế hoạch sản xuất và phối hợp công việc giữa các phòng ban.
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có thái độ làm việc tốt. Có tinh thần làm việc đồng đội.
Có kỹ năng quản lý thời gian, phân tích tốt, khả năng giao tiếp và trình bày thuyết phục.

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 - 20Tr/tháng + Thưởng
BHXH full lương
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần AR

Công ty Cổ phần AR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

