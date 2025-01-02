Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty TNHH Atm International
- Tây Ninh: Lô A17.5, đường C1, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa , Huyện Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Nội dung công việc:
- Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng để đáp ứng nhu cầu và tiến độ.
- Điều phối công việc giữa các bộ phận sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất.
- Giám sát và cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo hiệu quả và chất lượng sản phẩm.
- Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên.
- Đảm bảo đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm và kiểm soát vật tư, nguyên liệu cho sản xuất.
- Phối hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng.
- Theo dõi tiến độ sản xuất, năng suất và chi phí để tối ưu hóa quy trình và giảm lãng phí.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Atm International Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Atm International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI