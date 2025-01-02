Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 25 Triệu

Nội dung công việc:

- Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng để đáp ứng nhu cầu và tiến độ.

- Điều phối công việc giữa các bộ phận sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất.

- Giám sát và cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

- Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên.

- Đảm bảo đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm và kiểm soát vật tư, nguyên liệu cho sản xuất.

- Phối hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng.

- Theo dõi tiến độ sản xuất, năng suất và chi phí để tối ưu hóa quy trình và giảm lãng phí.