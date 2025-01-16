Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tổ chức sắp xếp kế hoạch sản xuất đáp ứng theo nhu cầu kế hoạch kinh doanh.

- Tổ chức sắp xếp & điều động nhân sự theo đúng định biên nhân sự dựa trên khối lượng công việc yêu cầu.

- Triển khai thực hiện & kiểm soát các khoản mục định mức: định mức năng suất, định mức vật tư, nguyên phụ liệu, định mức hao hụt, định mức giờ công theo quy định.

- Triển khai & kiểm soát việc tuân thủ quy trình, quy định, chất lượng, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, 5S của bộ phận sản xuất.

- Triển khai công tác làm mẫu & đo lường các chỉ số định mức đối với sản phẩm mới đáp ứng đạt nhu cầu xuất hàng, sản xuất hàng loạt với chi phí thấp.

-Chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm đầu ra, tìm giải pháp cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng nhân công, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu từ các bộ phận.

-Quản lý, giám sát, điều hành hoạt động các bộ phận trong phòng sản xuất.

- Hoàn thành các mục tiêu của phòng & khối theo sự phân công của ban lãnh đạo.

- Các công việc khác theo chỉ đạo từ BGĐ