Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tổ chức sắp xếp kế hoạch sản xuất đáp ứng theo nhu cầu kế hoạch kinh doanh.
- Tổ chức sắp xếp & điều động nhân sự theo đúng định biên nhân sự dựa trên khối lượng công việc yêu cầu.
- Triển khai thực hiện & kiểm soát các khoản mục định mức: định mức năng suất, định mức vật tư, nguyên phụ liệu, định mức hao hụt, định mức giờ công theo quy định.
- Triển khai & kiểm soát việc tuân thủ quy trình, quy định, chất lượng, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, 5S của bộ phận sản xuất.
- Triển khai công tác làm mẫu & đo lường các chỉ số định mức đối với sản phẩm mới đáp ứng đạt nhu cầu xuất hàng, sản xuất hàng loạt với chi phí thấp.
-Chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm đầu ra, tìm giải pháp cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng nhân công, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu từ các bộ phận.
-Quản lý, giám sát, điều hành hoạt động các bộ phận trong phòng sản xuất.
- Hoàn thành các mục tiêu của phòng & khối theo sự phân công của ban lãnh đạo.
- Các công việc khác theo chỉ đạo từ BGĐ

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết

Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 52-53-54/I Đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

