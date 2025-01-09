Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Hoa Jewels
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Hoa Jewels

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Trưởng phòng sản xuất chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ sản phẩm. Mô tả công việc bao gồm:
Trưởng phòng sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất: Xác định kế hoạch sản xuất hàng tháng/quý/năm và phối hợp với các bộ phận liên quan.
Lập kế hoạch sản xuất
Giám sát quy trình sản xuất: Đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra đúng tiến độ và đạt chất lượng. Đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động ổn định và không xảy ra sự cố trong suốt quá trình sản xuất.
Giám sát quy trình sản xuất
Quản lý nhân sự: Phân công công việc, đào tạo và giám sát nhân viên sản xuất.
Quản lý nhân sự
Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Kiểm soát chất lượng
Quản lý chi phí: Kiểm soát ngân sách và chi phí sản xuất, tối ưu hóa quy trình.
Quản lý chi phí
Đảm bảo an toàn lao động: Thực hiện các biện pháp an toàn trong sản xuất.
Đảm bảo an toàn lao động
Cải tiến quy trình: Áp dụng các biện pháp cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu quả.
Cải tiến quy trình
Báo cáo kết quả sản xuất: Lập báo cáo về tình hình sản xuất và hiệu suất lao động.
Báo cáo kết quả sản xuất

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề, kinh nghiệm 5-7 năm trong lĩnh vực sản xuất.

Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.
Mức lương cạnh tranh
Bảo hiểm đầy đủ: xã hội, y tế, thất nghiệp.
Bảo hiểm đầy đủ
Thưởng và phúc lợi: thưởng Tết, du lịch, quà tặng.
Thưởng và phúc lợi
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Cơ hội thăng tiến
Đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng.
Đào tạo chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp với thiết bị hiện đại.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chế độ nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định.
Chế độ nghỉ phép
Các phúc lợi khác: ăn trưa, công tác phí, khám sức khỏe định kỳ.
Các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hoa Jewels

Công Ty TNHH Hoa Jewels

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

