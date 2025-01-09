Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels
- Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Trưởng phòng sản xuất chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ sản phẩm. Mô tả công việc bao gồm:
Lập kế hoạch sản xuất: Xác định kế hoạch sản xuất hàng tháng/quý/năm và phối hợp với các bộ phận liên quan.
Giám sát quy trình sản xuất: Đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra đúng tiến độ và đạt chất lượng. Đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động ổn định và không xảy ra sự cố trong suốt quá trình sản xuất.
Quản lý nhân sự: Phân công công việc, đào tạo và giám sát nhân viên sản xuất.
Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Quản lý chi phí: Kiểm soát ngân sách và chi phí sản xuất, tối ưu hóa quy trình.
Đảm bảo an toàn lao động: Thực hiện các biện pháp an toàn trong sản xuất.
Cải tiến quy trình: Áp dụng các biện pháp cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu quả.
Báo cáo kết quả sản xuất: Lập báo cáo về tình hình sản xuất và hiệu suất lao động.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm đầy đủ: xã hội, y tế, thất nghiệp.
Thưởng và phúc lợi: thưởng Tết, du lịch, quà tặng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp với thiết bị hiện đại.
Chế độ nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định.
Các phúc lợi khác: ăn trưa, công tác phí, khám sức khỏe định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
