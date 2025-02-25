Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 2,000 - 2,500 USD

Vị trí Quản lý Hành chính sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của nhà máy, đảm bảo vận hành trơn tru và hiệu quả. Công việc cụ thể bao gồm:

A. Quản lý đội ngũ nhân sự hành chính (6 người)

• Quản lý suất ăn: Theo dõi, kiểm tra số lượng suất ăn, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hoặc dư thừa.

• Giám sát nhóm bếp cho người nước ngoài: Đảm bảo chất lượng phục vụ và thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn.

• Quản lý văn phòng phẩm & thủ tục hành chính: Đặt vé máy bay, xin giấy phép lao động, mua văn phòng phẩm…

• Quản lý đội xe: Điều phối xe vận chuyển hàng hóa, xe tải, xe đưa đón nhân viên.

• Quản lý vệ sinh và xử lý rác thải: Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, đúng quy định.

• Phụ trách y tế: Giám sát công tác y tế tại nhà máy.

B. Công việc hành chính & đối ngoại

• Làm việc với khu công nghiệp, cơ quan thuế, bảo hiểm và các ban ngành liên quan.

• Thực hiện các công việc đối ngoại nhằm đảm bảo các ưu đãi, quyền lợi cho công ty.