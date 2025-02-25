Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 2,000 - 2,500 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Navigos Search

Trưởng phòng tài chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Navigos Search

Mức lương
2,000 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: Nhà máy Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 2,000 - 2,500 USD

Vị trí Quản lý Hành chính sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của nhà máy, đảm bảo vận hành trơn tru và hiệu quả. Công việc cụ thể bao gồm:
A. Quản lý đội ngũ nhân sự hành chính (6 người)
• Quản lý suất ăn: Theo dõi, kiểm tra số lượng suất ăn, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hoặc dư thừa.
• Giám sát nhóm bếp cho người nước ngoài: Đảm bảo chất lượng phục vụ và thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn.
• Quản lý văn phòng phẩm & thủ tục hành chính: Đặt vé máy bay, xin giấy phép lao động, mua văn phòng phẩm…
• Quản lý đội xe: Điều phối xe vận chuyển hàng hóa, xe tải, xe đưa đón nhân viên.
• Quản lý vệ sinh và xử lý rác thải: Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, đúng quy định.
• Phụ trách y tế: Giám sát công tác y tế tại nhà máy.
B. Công việc hành chính & đối ngoại
• Làm việc với khu công nghiệp, cơ quan thuế, bảo hiểm và các ban ngành liên quan.
• Thực hiện các công việc đối ngoại nhằm đảm bảo các ưu đãi, quyền lợi cho công ty.

Với Mức Lương 2,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

