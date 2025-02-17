Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Dầu Khí Miền Trung làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý và điều hành hoạt động, nhân sự của Phòng Tài Chính Kế toán và Hệ thống TCKT Các Chi nhánh/Đơn vị thành viên: để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của Công ty, tuân thủ các nội quy, quy định, quy chế của Công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động Tài chính - kế toán của Công ty bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách hoạt động của Công ty, kiểm soát thu-chi để đảm bảo dòng tiền hoạt động của Công ty.

- Quản lý chi phí để đảm bảo giảm thiểu chi phí và tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Đánh giá và quản trị các rủi ro và đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro liên quan tới hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp.

- Tổ chức kiểm kê định kỳ và quản lý các tài sản, hàng hóa, kho hàng của Công ty để đảm bảo các hoạt động kinh doanh,chống thất thoát, lãng phí cho Công ty

- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa bộ máy kế toán bao gồm: xây dựng quy trình, quy chế, giám sát liên quan các nghiệp vụ kế toán, tài chính, vận hành của Công ty.

- Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận. Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán viên thực hiện các phần hành nghiệp vụ được giao. Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, đào tạo phát triển nhân sự bộ phận kế toán;

- Kiểm soát chi phí, quản lý tài sản và kho hàng hóa, nguồn vốn của Công ty;