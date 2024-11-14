Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21B6 Green Star, Pham Văn Đồng, Từ Liêm, Cầu Giấy

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

- Độ tuổi: từ 28-34

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt mảng telesale & phát triển, đào tạo đội nhóm.

- Ưu tiên ứng viên có thâm niên gắn bó với các doanh nghiệp trước đây(> 2 năm/DN)

- Tư duy cầu tiến, học hỏi & đổi mới không ngừng

- Nhanh nhẹn, chủ động, tư duy tích cực

- Có khả năng điều hành, quản trị nhóm, lập kế hoạch, viết báo cáo, nắm bắt tâm lý con người

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, thích thử thách.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 17.000.000VNĐ - 25.000.000VNĐ/Tháng + PC + Hoa hồng

Phụ cấp: 42.000VNĐ/Ngày.

Các chính sách:

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30)

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói coaching phát triển năng lực trong và ngoài nước (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

