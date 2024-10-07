Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, Tháp C tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

VỀ TUYỂN DỤNG
Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho toàn bộ Công Ty;
Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm. Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực;
Quản lý hiệu quả công việc trong nhóm Tuyển dụng, bao gồm: phát triển năng lực của nhân viên, hướng dẫn, phân chia công việc, theo dõi và kiểm soát kết quả làm việc của nhân viên;
Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng;
Thực hiện công tác đào tạo nhân viên mới, đào tạo nội bộ và văn hóa doanh nghiệp;
Báo cáo cho BLĐ về công tác tuyển dụng và các báo cáo khác theo yêu cầu của BLĐ công ty.
VỀ ĐÀO TẠO
Phụ trách tổ chức vận hành hệ thống đào tạo giáo dục CBNV cho toàn hệ thống Công ty;
Chịu trách nhiệm quản lí cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng phục vụ tốt cho công tác đào tạo;
Điều phối các hoạt động giảng dạy và chương trình đào tạo trong hệ thống Công ty;
Đề xuất thay đổi và giải pháp mới phù hợp với yêu cầu chung về kinh doanh;
Kết hợp với các Trưởng bộ phận phòng ban nắm bắt tình hình kinh doanh, nhu cầu đào tạo tại các bộ phận để lên kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo hội nhập, nội bộ, chương trình đào tạo bên ngoài cho phù hợp thực tế, đáp ứng với điều kiện của Công ty;
Xây dựng quy trình quản lý chất lượng giảng dạy và điều phối kiểm soát quá trình thực hiện, kết hợp xây dựng tài liệu kiểm tra, tiêu chuẩn báo cáo, đánh giá trình độ của các học viên các bộ phận theo từng thời kỳ và giai đoạn;
Tổ chức các cuộc họp chuyên môn, họp đánh giá, họp kế hoạch liên quan đến phòng đào tạo, tổ chức đánh giá năng lực của học viên, nội dung đào tạo để có biện pháp cải tiến, thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp;
Xây dựng tài liệu kiểm tra, tiêu chuẩn báo cáo, đánh giá trình độ của học viên theo từng thời kỳ và giai đoạn, đảm bảo các hoạt động đánh gía chất lượng Đào tạo diễn ra theo đúng quy trình và hiệu quả nhất (kết hợp với Trưởng các bộ phận phòng ban);
Tham mưu về công tác đào tạo cho các Trưởng bộ phận, phòng ban và Ban lãnh đạo Công ty;
Theo dõi kế hoạch hành động các bộ phận thuộc Phòng Đào tạo theo tuần/tháng/quí/năm.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 30 - 45 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động,... Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Hiểu đầy đủ quy trình tuyển dụng đào tạo đến thôi việc và chu kỳ tuyển dụng;
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng quản lý, giao tiếp, thuyết trình tốt;
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, kỹ năng đàm phán, thiết lập quan hệ, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng
+ Lương cứng thỏa thuận theo năng lực. Thu nhập upto 1.500USD/tháng.
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:
+Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần +Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

