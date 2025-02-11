Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH 4Men Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH 4Men Group
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Truyền thông nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty TNHH 4Men Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 458 Lê Văn Sỹ, P14, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và lên ngân sách cho các hoạt động truyền thông nội bộ theo tuần/ tháng/ quý/năm.
- Chủ trì và phối hợp với các phòng/ ban/ bộ phận để triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được duyệt.
- Cập nhật tin tức, lưu trữ các tư liệu, hình ảnh ... về các hoạt động kinh doanh và đời sống của CBNV
- Biên tập nội dung, viết bài, thiết kế, quay phim, dựng hình,... phục vụ cho công tác truyền thông nội bộ
- Quản lý các kênh truyền thông nội bộ và thường xuyên cập nhật thông tin về sự kiện nội bộ, team building, phong trào,....kịp thời truyền tải thông tin đến CBNV nhằm nâng cao công tác truyền thông,
- Thường xuyên đánh giá tính hiệu quả kênh truyền thông và đề xuất các giải pháp truyền thông hiệu quả
- Đề xuất ý tưởng và xây dựng các chương trình, hoạt động nhằm gia tăng gắn kết giữa Công ty với CBNV.
- Đề xuất và thực hiện in ấn, quà tặng,... phục vụ cho các hoạt động truyền thông.
- Tổ chức khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của CBNV.
- Phối hợp tuyển dụng nhân sự thúc đẩy phát triển thương hiệu tuyển dụng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ có ngoại hình sáng. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc ở các công ty theo dạng chuỗi
- Khả năng viết content tốt, lên ý tưởng sáng tạo, có kinh nghiệm với các nền tảng truyền thông xã hội (FB, tiktok, v.v.);
- Năng lực: Giao tiếp thuyết phục, sử dụng tốt các công cụ, thiết bị quay chụp và biên tập hình ảnh
- Năng lực bổ trợ: Thành thạo tin học văn phòng, lập kể hoạch, tổ chức và triển khai
- Tính cách:Linh hoạt, năng động, cẩn thận. tư duy mở, ham học hỏi và quyết liệt

Tại Công ty TNHH 4Men Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.
- Chế độ phúc lợi sinh nhật, cưới hỏi,...
- Các chế độ phép năm, lễ tết, BHXH... theo quy định của pháp luật lao động.
- Ưu đãi mua hàng nội bộ.
- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động và tham gia các hoạt động gắn kết người lao động.
- Du lịch thường niên 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 4Men Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH 4Men Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 11/14 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

