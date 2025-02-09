Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 Toà nhà Dreamlex 195 - 195 Điện Biên Phủ, Phường 02, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các sự kiện nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm gắn kết tập thể.

• Có khả năng kết nối tốt, hoạt ngôn, có kinh nghiệm làm MC

• Lập Kế hoạch và ngân sách cho hoạt động truyền thông nội bộ và hoạt động văn hóa công ty theo từng thời kì

• Quản lý và biên tập các kênh truyền thông nội bộ, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho cán bộ nhân viên.

• Tổ chức các cuộc khảo sát/cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết về thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp.

• Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông nội bộ, đo lường và đánh giá, khảo sát hiệu quả của chiến dịch truyền thông nội bộ

• Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.

• Các công việc khác theo phân công chỉ đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng

• Nam. Độ tuổi: 22-32

• Hình thức ưa nhìn, có thể dẫn chương trình

• Ưu tiên ứng viên đã làm trong doanh nghiệp quy mô 150 nhân sự trở lên

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương tại các Công ty nhỏ và 01 năm tại các Tập đoàn lớn.

• Có kinh nghiệm làm qua các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể

• Nhiệt huyết, năng động, có khả năng kết nối, cổ động mọi người

• Sử dụng tốt các công cụ thiết kế, quay dựng... là một lợi thế.

• Có thể cân nhắc với nhận sự còn thiếu kinh nghiệm nhưng có tố chất tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thoả thuận dựa trên năng lực (8-10 triệu), có chế độ khen thưởng dành cho nhân viên xuất sắc

• Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ mát, Đào tạo,...)

• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: teambuilding, văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB

