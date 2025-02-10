Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Phụ trách các kênh truyền thông của Nhanh.vn (HCM): Fanpage, bảng tin,...
Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho nhân viên và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng.
Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.
Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động PR chung khác.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, nhiệt huyết
Tự tin làm MC, hoạt náo, khả năng thẩm mỹ tốt
Có khả năng chụp ảnh, xây dựng, cắt ghép và chỉnh sửa hình ảnh, video bằng Canva hoặc các phần mềm khác như Photoshop, Adobe Premiere, ...
Có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm tổ chức các chương trình nội bộ
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ báo cáo, dấu mộc thực tập (nếu cần).
Nhiều điều kiện và cơ hội phát triển bản thân.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động tại một trong những công ty TMĐT lớn nhất Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI