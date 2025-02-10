Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Truyền thông nội bộ

Phụ trách các kênh truyền thông của Nhanh.vn (HCM): Fanpage, bảng tin,...

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho nhân viên và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng.

Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.

Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động PR chung khác.

Yêu Cầu Công Việc

Chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Sáng tạo, nhiệt huyết

Tự tin làm MC, hoạt náo, khả năng thẩm mỹ tốt

Có khả năng chụp ảnh, xây dựng, cắt ghép và chỉnh sửa hình ảnh, video bằng Canva hoặc các phần mềm khác như Photoshop, Adobe Premiere, ...

Có laptop cá nhân.

Có kinh nghiệm tổ chức các chương trình nội bộ

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 7M - 9M (bao gồm lương cứng + KPI + phụ cấp cơm trưa 35k/ngày, thử việc 2 tháng). Lương tăng theo thâm niên và năng lực làm việc. Thử việc hưởng 100% lương cứng.

Hỗ trợ báo cáo, dấu mộc thực tập (nếu cần).

Nhiều điều kiện và cơ hội phát triển bản thân.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động tại một trong những công ty TMĐT lớn nhất Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH

