Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 713 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ sáng tạo nội dung nội bộ:
Tham gia sáng tạo nội dung (viết bài, thiết kế hình ảnh, sản xuất video ngắn) cho các kênh truyền thông nội bộ (email, bảng tin, nhóm chat nội bộ…);
viết bài, thiết kế hình ảnh, sản xuất video ngắn
email, bảng tin, nhóm chat nội bộ…
Tham gia tổ chức & triển khai các hoạt động, sự kiện nội bộ:
Hỗ trợ triển khai các chương trình, sự kiện như sinh nhật, teambuilding, talkshow, ngày lễ đặc biệt, sự kiện định kỳ (thi đua, vinh danh,...) của nhân sự;
Hỗ trợ các công việc liên quan logistic: liên hệ báo giá, đặt hàng, chuẩn bị quà tặng;
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.
Góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp & gắn kết nhân sự:
Góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp & gắn kết nhân sự
Hỗ trợ triển khai các hoạt động đo lường hiệu quả theo yêu cầu;
Tham gia đóng góp ý tưởng cho các chương trình truyền thông của công ty, các hoạt động văn hóa nội bộ.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nghiệp vụ chuyên môn mảng Truyền thông (viết tin bài, quay/chụp/chỉnh ảnh tin tức, sự kiện ...)
Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản (Canva, CapCut, Photoshop, Premiere...)
Có khả năng thu voice dạng audio và tự tin vào giọng đọc của mình
Có tư duy tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.
Biết sản xuất video ngắn là lợi thế.
Sáng tạo, chủ động, ham học hỏi.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và teamwork tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ trà chiều: 60.000 đồng/tháng (Quy đổi thành đồ uống vào ngày trùng);
Miễn phí gửi xe máy;
Quà các ngày kỷ niệm (Tết, 8/3, 20/10, trung thu…);
Tham gia các sự kiện nội bộ theo quy định của công ty.
Mua sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi.
Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 3 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

