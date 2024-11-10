Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Nhà Đất Phước Duyên làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 140/BT tổ 11 kv Bình Phó A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ., Quận Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Thu thập chứng từ, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Theo dõi kiểm soát các công việc của bộ phận kế toán tài chính và báo cáo với cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Theo mô tả công việc nhân viên tài chính ngân hàng doanh nghiệp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe tốt

Chịu được áp lực trong công việc,

Có khả năng làm việc nhóm,

Biết sử dụng phầm mềm Misa,

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Nhà Đất Phước Duyên Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, chế độ khác theo quy định pháp luật và các chế độ phúc lợi cộng thêm của công ty.

• Lương thưởng vào cuối năm.

Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Nhà Đất Phước Duyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin