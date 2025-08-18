Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 68E Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Mô tả công việc kho:
Thực hiện xuất/nhập hàng: Kiểm tra chứng từ, nhập/xuất hàng đúng quy trình; ghi phiếu và nhập liệu phần mềm; đối chiếu tồn kho hàng ngày.
Quản lý chứng từ: Nhận, lưu và chuyển chứng từ xuất/nhập cho kế toán hoặc bộ phận mua hàng.
Sắp xếp & bảo quản hàng hóa: Bố trí hàng hóa hợp lý, đúng hướng dẫn; tránh hư hỏng, ướt, đổ vỡ; lập và cập nhật sơ đồ kho.
Đảm bảo an toàn kho: Tuân thủ PCCC, kiểm tra định kỳ kệ, đảm bảo an toàn kho bãi.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi 22–35, chăm chỉ, trung thực có đủ sức khỏe làm việc.
Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận trong công việc, tận tâm
Sản phẩm là hàng điều hòa , tivi, tủ lạnh.. nên công việc yêu cầu sức khỏe đảm bảo
Ưu tiên Có kinh nghiệm làm kho là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại: Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm
Thu nhập khởi điểm: 7 – 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Đầy đủ theo quy định: BHXH, BHYT,…
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật,…
Team building hàng năm
Có cơ hội xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
