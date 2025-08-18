Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68E Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Mô tả công việc kho:

Thực hiện xuất/nhập hàng: Kiểm tra chứng từ, nhập/xuất hàng đúng quy trình; ghi phiếu và nhập liệu phần mềm; đối chiếu tồn kho hàng ngày.

Quản lý chứng từ: Nhận, lưu và chuyển chứng từ xuất/nhập cho kế toán hoặc bộ phận mua hàng.

Sắp xếp & bảo quản hàng hóa: Bố trí hàng hóa hợp lý, đúng hướng dẫn; tránh hư hỏng, ướt, đổ vỡ; lập và cập nhật sơ đồ kho.

Đảm bảo an toàn kho: Tuân thủ PCCC, kiểm tra định kỳ kệ, đảm bảo an toàn kho bãi.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi 22–35, chăm chỉ, trung thực có đủ sức khỏe làm việc.

Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận trong công việc, tận tâm

Sản phẩm là hàng điều hòa , tivi, tủ lạnh.. nên công việc yêu cầu sức khỏe đảm bảo

Ưu tiên Có kinh nghiệm làm kho là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại: Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Thu nhập khởi điểm: 7 – 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa

Đầy đủ theo quy định: BHXH, BHYT,…

Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật,…

Team building hàng năm

Có cơ hội xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.