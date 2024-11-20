Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa N5 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch công tác tuyển sinh cho học viện đảm bảo chỉ tiêu Công ty đề ra;

Xây dựng phương án, kịch bản telesale, tư vấn tuyển sinh nhằm mang lại hiệu quả;

Đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn tuyển sinh, nhân viên telesale, nhân viên trực page;

Xây dựng mục tiêu chung của phòng tuyển sinh, phân bổ chỉ tiêu cho từng nhân viên trong phòng, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác tuyển sinh của nhân viên;

Lựa chọn các kênh tuyển sinh phù hợp, đề xuất phương án hiệu quả;

Quản lý chi phí cho công tác tuyển sinh ( Lương, thưởng, chi phí truyền thông, đối ngoại phục vụ công tác tuyển sinh);

Tổng kết, báo cáo kết quả công việc phòng Tuyển sinh tháng/quý/năm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, quản trị, Marketing, giáo dục hoặc các chuyên ngành liên quan;

Kinh nghiệm trên 05 năm ở vị trí Trường/Phó phòng tuyển sinh;

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo công việc tốt;

Kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm tốt;

Khả năng giao tiếp, đối ngoại tốt;

Sự dụng thành thạo các công cụ tin học, công nghệ phục vụ công việc;

Chụi được áp lực, kiên nhẫn, bám mục tiêu.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên;

Thưởng % doanh thu tuyển sinh;

Phép năm 12 ngày;

Lương tăng ca, thêm giờ 200%;

Xét tăng lương hàng năm từ 8-15%;

Môi trường làm việc trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng;

Sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.