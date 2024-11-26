Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 54/31 Phổ Quang, P2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hợp tác với các nhóm đa chức năng (Product Manager, Developer, và các bên liên quan) để thu thập và phân tích yêu cầu người dùng.
Thiết kế user flow, wireframe, prototype và các giao diện chi tiết bằng công cụ như Figma.
Tập trung vào nghiên cứu UX và kiểm thử tính khả dụng để đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu.
Xây dựng và duy trì hệ thống thiết kế cùng các hướng dẫn nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các dự án.
Có khả năng tham gia vào phát triển giao diện người dùng (UI), hỗ trợ kết nối giữa thiết kế và phát triển.
Trình bày các ý tưởng và giải pháp thiết kế một cách rõ ràng cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan.
Luôn cập nhật các xu hướng, công cụ và phương pháp hay nhất trong thiết kế UI/UX.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX, đặc biệt chú trọng vào UX.
Thành thạo Figma và các công cụ thiết kế khác.
Kỹ năng tốt trong việc tạo wireframe, prototype và thiết kế tương tác.
Có kiến thức cơ bản về phát triển giao diện người dùng (UI) là một lợi thế.
Hiểu rõ các nguyên tắc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và kiểm thử tính khả dụng.
Thành thạo Tiếng Anh
Khả năng làm việc trong môi trường hợp tác và tốc độ nhanh.
Ưu tiên
Có kinh nghiệm nghiên cứu người dùng và kiểm thử tính khả dụng.
Kiến thức về HTML/CSS hoặc các kỹ năng cơ bản về phát triển front-end là một lợi thế.
Đã từng làm việc trong các nhóm agile hoặc đa chức năng.

Tại CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ theo quy định của pháp luật
Xét tăng lương tùy theo năng lực của ứng viên.
Thưởnghiệu quả kinh doanh theo tình hình kinh doanh và năng lực đóng góp của nhân viên.
Được làm trong môi trường năng động, phát triển bản thân nhanh chóng,
Được đào tạo kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm lẫn kỹ năng cứng trong nghề nghiệp chuyên môn,
Team building và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 6F MG Building, 54/31 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

