Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng và Website, Dashboard cho các sản phẩm công ty Tham gia vào quá trình nghiên cứu người dùng, thu thập và phân tích dữ liệu người dùng để đưa ra các quyết định thiết kế chính xác. Phối hợp với các bộ phận Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận và quản lý sản phẩm để đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng. Cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất và áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc có thể làm việc full-time, ưu tiên chuyên ngành về Thiết kế Đồ họa. Có kiến thức về thiết kế mobile app, website. Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, Adobe Photoshop, Illustrator. Có hiểu biết về Wireframe, User Flow, có sản phẩm UI/UX và hiểu quy trình làm sản phẩm Nắm được màu sắc, Layout, Typography và Hệ thống lưới. Có tư duy học hỏi, chủ động học hỏi kiến thức mới và sáng tạo không ngừng Chủ động trong công việc, đề cao tinh thần trách nhiệm Có khả năng xử lý tốt các tình huống phát sinh Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 3.000.000 VNĐ/tháng. Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện. Tham gia tất cả các hoạt động phong trào, sự kiện của công ty. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày, nghỉ 6 ngày / tháng. Sinh hoạt: Ăn vặt, sữa chua, cafe, nước ngọt... tại văn phòng free.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

