Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Sử dụng Unity để phát triển Mobile Game, phát hành trên Google Play và App Store

Tham gia các dự án về game code bằng Unity

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...

Đóng góp ý tưởng, nội dung công việc.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm lập trình Unity và mong muốn sử dụng Unity là công cụ chính để phát triển game

Yêu thích làm game

Có kiến thức với các khía cạnh trong phát triển game bao gồm OOP, UI, Animation...

Thành thạo Unity, C# và design pattern

Thành thạo lập trình hướng đối tượng và các thuật toán cơ bản.

Có kiến thức tốt về OOP, xử lý tốt conflict plugins, build multiple platform, Optimize performance, build size,...

Có sản phẩm được publish trên các kho ứng dụng là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tương xứng với năng lực: 30.000.000 đến > 40.000.000 VNĐ

Thu nhập 13-15 tháng lương/năm, quà tặng (tiền thưởng) vào các ngày Lễ Tết (Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04-01/05, Trung thu, Tết thiếu nhi…)

Được Google training trong các chương trình đặc biệt cho startup tiềm năng phát triển mạnh tại VN như: Gaming Growth Lab, Google for Startup

Thưởng các mức theo các milestone dự án, năng suất tiến độ công việc hoặc sáng kiến cải tiến mới.

Được làm việc với các cao thủ marketing từng chạy budget 200k $/ ngày tại thị trường US, UK

Được training, hướng nghiệp trong Master App/Games Lab từ các chuyên gia tập đoàn lớn: VNG, Samsung, Topica, KPMG...

Gửi xe miễn phí, tea-break hàng ngày

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, tinh thần Startup năng động, thoải mái đưa ra các ý tưởng cải tiến.

Luyện kỹ năng trong hệ sinh thái 10 triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: US, UK, Mỹ Latin, Ấn Độ, South Africa...

Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

