Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Cụm Công Nghiệp Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk, Cư Kuin

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình vận hành trên hệ thống máy tính chủ.

- Điều khiển VCR System và kiểm soát nhiệt độ, áp suất hoạt động của hệ thống sản xuất.

- Kiểm tra thiết bị hiện trường và bảo trì bảo dưỡng.

- Khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất.

- Hướng dẫn quản trị, vận hành hệ thống, đào tạo cho đội ngũ nhân viên mới vào nhận việc.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, kỹ thuật vận hành...vvv.

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về vận hành máy.

- Biết Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Công ty mua thêm BH tai nạn 24/24 cho nhân viên.

- Thưởng cuối năm.

- Ngày lễ, ngày nghỉ, phép năm theo quy định

- Xét tăng lương hàng năm.

- Sau một năm có thêm các khoản thưởng hàng tháng

- Hỗ trợ chỗ ở cho các nhân viên ở xa.

- Công ty bao cơm, ca đêm phụ cấp tiền cơm.

- Quà sinh nhật, hiếu, hỉ ...vv.

- Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin