Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Thiết kế/chế tạo máy

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Cụm Công Nghiệp Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk, Cư Kuin

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình vận hành trên hệ thống máy tính chủ.
- Điều khiển VCR System và kiểm soát nhiệt độ, áp suất hoạt động của hệ thống sản xuất.
- Kiểm tra thiết bị hiện trường và bảo trì bảo dưỡng.
- Khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất.
- Hướng dẫn quản trị, vận hành hệ thống, đào tạo cho đội ngũ nhân viên mới vào nhận việc.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, kỹ thuật vận hành...vvv.
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về vận hành máy.
- Biết Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Công ty mua thêm BH tai nạn 24/24 cho nhân viên.
- Thưởng cuối năm.
- Ngày lễ, ngày nghỉ, phép năm theo quy định
- Xét tăng lương hàng năm.
- Sau một năm có thêm các khoản thưởng hàng tháng
- Hỗ trợ chỗ ở cho các nhân viên ở xa.
- Công ty bao cơm, ca đêm phụ cấp tiền cơm.
- Quà sinh nhật, hiếu, hỉ ...vv.
- Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

