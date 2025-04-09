Tuyển Văn thư Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Tuyển Văn thư Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng

Văn thư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn thư Tại Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà VG, Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Văn thư Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Công tác hành chính nhân sự, văn thư lưu trữ:
· Quản lý hệ thống hành chính, nhân sự của công ty
· Phụ trách tuyển dụng, theo dõi biến động lao động, thuyên chuyển công tác, nghỉ việc, thôi việc và tất cả các công việc liên quan đến quản lý nhân sự.
· Tổ chức và lưu giữ hồ sơ lao động. Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ công ty (chẳng hạn như nhân viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ phép năm...), theo dõi và quản lý hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên theo quy định của pháp luật.
· Theo dõi và chịu trách nhiệm quản lý lịch làm việc của Công ty;
· Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết;
· Đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty;
· Tổ chức lữu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan (Cả bản hồ sơ lưu và bản mềm trên server của Công ty);
· Thu xếp in ấn, photocopy tài liệu khi cần thiết;
Công tác lễ tân
· Nghe và nhận cuộc gọi khách hàng liên hệ với Công ty;
· Hỗ trợ cho Ban Lãnh đạo tiếp khách tại Công ty;
· Hỗ trợ cho các cuộc họp nội bộ của Công ty;

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng

Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà VG, Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

