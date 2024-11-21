Tuyển Văn thư CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Văn thư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn thư Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1812

- 1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Văn thư Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý hồ sơ nhân viên, thiết bị, văn phòng phẩm.
Soạn thảo văn bản, thông báo, quyết định..., thư ký cuộc họp
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên
Soạn thảo DM, làm powerpoint, canva... hỗ trợ bộ phận kinh doanh
Tham gia chuẩn bị cho các chiến dịch của công ty
Theo dõi và quản lý, thúc đẩy lịch làm việc cũng như các chiến dịch văn phòng đã đề ra;
Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
Từ 25 tuổi trở lên.
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng đạt chỉ tiêu
• Thưởng hiệu quả làm việc theo kpi
• Thăng tiến lên vị trí cao trong công việc
PHÚC LỢI:
• Cơ hội du lịch trong nước và nước ngoài
• Chế độ lương, thưởng, phụ cấp rõ ràng theo Tập Đoàn
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
• Được tham gia lớp đào tạo toàn diện về tất cả kỹ năng, kiến thức cơ bản và nâng cao
• Được dẫn dắt và hỗ trợ bởi các sếp có nhiều kinh nghiệm trong suốt quá trình làm việc
• Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

