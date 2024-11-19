Tuyển Văn thư Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Văn thư Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Văn thư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn thư Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà DOJI Tower

- Số 5 đường Lê Duẩn , Ba Đình

Mô Tả Công Việc Văn thư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư của Tập đoàn
Soạn thảo văn bản, thư từ, công văn của Tập đoàn
Sao y bản chính các giấy tờ hành chính trong phạm vi cho phép
Cấp phát giấy giới thiệu/giấy đi đường cho CBNV theo ủy nhiệm
Soạn thảo Quy trình - Quy định, công văn, chỉ thị, tờ trình
Quản lý con dấu tuân thủ theo quy định của Tập đoàn.
Thực hiện công tác lưu trữ và bảo quản các giấy tờ pháp lý của Tập đoàn
Theo dõi, quản lý công tác phí, biên bản thanh toán của bộ phận lái xe khi được phân công
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn thư lưu trữ tại các doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân sự trở lên
Nắm bắt, am hiểu pháp luật về văn thư, lưu trữ
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, Powerpoint
Kỷ luật và tuân thủ quy định về bảo mật thông tin
Biết sắp xếp, quan sát và bao quát công việc
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt
Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt
Cẩn thận, tỷ mỉ, biết lắng nghe
Trung thực, nhanh nhẹn
Có kỹ năng quản lý thời gian tốt
Chăm chỉ và ham học hỏi
Chịu được áp lực công việc

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

