Tuyển Văn thư Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn , Ba Đình

Mô Tả Công Việc Văn thư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư của Tập đoàn

Soạn thảo văn bản, thư từ, công văn của Tập đoàn

Sao y bản chính các giấy tờ hành chính trong phạm vi cho phép

Cấp phát giấy giới thiệu/giấy đi đường cho CBNV theo ủy nhiệm

Soạn thảo Quy trình - Quy định, công văn, chỉ thị, tờ trình

Quản lý con dấu tuân thủ theo quy định của Tập đoàn.

Thực hiện công tác lưu trữ và bảo quản các giấy tờ pháp lý của Tập đoàn

Theo dõi, quản lý công tác phí, biên bản thanh toán của bộ phận lái xe khi được phân công

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn thư lưu trữ tại các doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân sự trở lên

Nắm bắt, am hiểu pháp luật về văn thư, lưu trữ

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, Powerpoint

Kỷ luật và tuân thủ quy định về bảo mật thông tin

Biết sắp xếp, quan sát và bao quát công việc

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt

Cẩn thận, tỷ mỉ, biết lắng nghe

Trung thực, nhanh nhẹn

Có kỹ năng quản lý thời gian tốt

Chăm chỉ và ham học hỏi

Chịu được áp lực công việc

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Nắm bắt, am hiểu pháp luật về văn thư, lưu trữ

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, Powerpoint

Kỷ luật và tuân thủ quy định về bảo mật thông tin

Biết sắp xếp, quan sát và bao quát công việc

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt

Cẩn thận, tỷ mỉ, biết lắng nghe

Trung thực, nhanh nhẹn

Có kỹ năng quản lý thời gian tốt

Chăm chỉ và ham học hỏi

Chịu được áp lực công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin