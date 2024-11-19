Tuyển Văn thư Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn thư Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
- Hà Nội: Tòa nhà DOJI Tower
- Số 5 đường Lê Duẩn , Ba Đình
Mô Tả Công Việc Văn thư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư của Tập đoàn
Soạn thảo văn bản, thư từ, công văn của Tập đoàn
Sao y bản chính các giấy tờ hành chính trong phạm vi cho phép
Cấp phát giấy giới thiệu/giấy đi đường cho CBNV theo ủy nhiệm
Soạn thảo Quy trình - Quy định, công văn, chỉ thị, tờ trình
Quản lý con dấu tuân thủ theo quy định của Tập đoàn.
Thực hiện công tác lưu trữ và bảo quản các giấy tờ pháp lý của Tập đoàn
Theo dõi, quản lý công tác phí, biên bản thanh toán của bộ phận lái xe khi được phân công
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn thư lưu trữ tại các doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân sự trở lên
Nắm bắt, am hiểu pháp luật về văn thư, lưu trữ
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, Powerpoint
Kỷ luật và tuân thủ quy định về bảo mật thông tin
Biết sắp xếp, quan sát và bao quát công việc
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt
Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt
Cẩn thận, tỷ mỉ, biết lắng nghe
Trung thực, nhanh nhẹn
Có kỹ năng quản lý thời gian tốt
Chăm chỉ và ham học hỏi
Chịu được áp lực công việc
Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
