Tuyển Văn thư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Soát xét hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ trình ký từ các đơn vị;

Kiểm tra, soát xét tính trung thực, đầy đủ, hợp lý, chính xác của hồ sơ từ các đơn vị (Phòng/Ban/Bộ phận) trước khi trình phê duyệt;

Báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác quản lý hoạt động.

2. Triển khai chỉ đạo:

Tiếp nhận chỉ đạo từ Quản lý trực tiếp/Cấp thẩm quyền (CTQ);

Truyền đạt các thông báo, chỉ đạo đến các đơn vị, cá nhân liên quan;

Theo dõi, đôn đốc tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện cho Quản lý trực tiếp/CTQ;

Đề xuất phương án xử lý (nếu có).

3. Tổng hợp báo cáo:

Tổng hợp các báo cáo của các đơn vị, có ý kiến phân tích trước khi trình Quản lý trực tiếp/CTQ phê duyệt;

Tham gia xây dựng hệ thống tài liệu nội bộ (Quy trình/quy chế/quy định...) theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ;

Giám sát, kiểm tra hoạt động của các đơn vị theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ và quy định hiện hành của Công ty;

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện.

4. Hậu cần - hành chính:

Chuẩn bị trà nước, phòng họp...

Lịch làm việc, các hoạt động phong trào...

Thông báo, tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ;

Ghi nhận nội dung cuộc họp, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của các đơn vị, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả thực hiện trình Quản lý trực tiếp/CTQ;

Quản lý và lưu trữ hồ sơ.

5. Phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp thông tin liên quan đến công việc của Ban TLTK và các công việc được giao khác.

6. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp/CTQ yêu cầu: