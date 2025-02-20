Tuyển Văn thư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Văn thư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn thư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12

Mô Tả Công Việc Văn thư Với Mức Lương Thỏa thuận

  1. Soát xét hồ sơ:
  • Tiếp nhận hồ sơ trình ký từ các đơn vị;
  • Kiểm tra, soát xét tính trung thực, đầy đủ, hợp lý, chính xác của hồ sơ từ các đơn vị (Phòng/Ban/Bộ phận) trước khi trình phê duyệt;
  • Báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;
  • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác quản lý hoạt động.

2. Triển khai chỉ đạo:

  • Tiếp nhận chỉ đạo từ Quản lý trực tiếp/Cấp thẩm quyền (CTQ);
  • Truyền đạt các thông báo, chỉ đạo đến các đơn vị, cá nhân liên quan;
  • Theo dõi, đôn đốc tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện cho Quản lý trực tiếp/CTQ;
  • Đề xuất phương án xử lý (nếu có).

3. Tổng hợp báo cáo:

  • Tổng hợp các báo cáo của các đơn vị, có ý kiến phân tích trước khi trình Quản lý trực tiếp/CTQ phê duyệt;
  • Tham gia xây dựng hệ thống tài liệu nội bộ (Quy trình/quy chế/quy định...) theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ;
  • Giám sát, kiểm tra hoạt động của các đơn vị theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ và quy định hiện hành của Công ty;
  • Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện.

4. Hậu cần - hành chính:

  • Chuẩn bị trà nước, phòng họp...
  • Lịch làm việc, các hoạt động phong trào...
  • Thông báo, tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ;
  • Ghi nhận nội dung cuộc họp, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của các đơn vị, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả thực hiện trình Quản lý trực tiếp/CTQ;
  • Quản lý và lưu trữ hồ sơ.

5. Phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp thông tin liên quan đến công việc của Ban TLTK và các công việc được giao khác.

6. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp/CTQ yêu cầu:

  • Nhận các nhiệm vụ, chỉ đạo khác từ Quản lý trực tiếp/CTQ và triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo nói trên;
  • Giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đầy đủ, chính xác bằng văn bản cho Quản lý trực tiếp/CTQ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Giới tính: Ưu tiên Nữ
  • Độ tuổi: Sinh năm 1994 trở về sau (dưới 30 tuổi)
  • Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Luật, hoặc các ngành khác có liên quan; Ưu tiên có bằng cử nhân Luật
  • Tiếng anh giao tiếp cơ bản
  • Trên 03 năm kinh nghiệm vị trí Thư ký/Trợ lý TGĐ/Chủ tịch các Công ty bất động sản
  • Khả năng phán đoán, phân tích, suy luận, logic;
  • Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao;
  • Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

  • Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước
  • Đi du lịch nghỉ mát hàng năm
  • Thưởng chuyên cần, thưởng HQCV quý, thưởng nóng
  • Được cung cấp thiết bị làm việc, đồng phục định kỳ theo quy định
  • Phụ cấp cơm hàng ngày, phụ cấp tăng ca
  • Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm
  • Tham gia đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, hỗ trợ các khóa học nâng cao nghiệp vụ
  • Chế độ tăng lương hàng năm theo quy định
  • Được hỗ trợ công tác phí
  • Được hỗ trợ mua sản phẩm của Công ty với mức giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

