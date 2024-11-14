Tuyển Văn thư CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô TT1, KCN Tân Phú Trung, ấp Trạm Bơm, X.Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc

Tham gia tổ chức và tổng hợp biên bản cuộc họp;

Kiểm tra các giấy tờ, chứng từ của đội xe, phụ trách làm đề nghị thanh toán chi phí;

Kiểm soát các chi phí nhân công bên ngoài của đội xe hằng tháng

Tổng hợp dự toán chi phí vận hành đội xe theo tháng, ban hành các chính sách chung của công ty cho đội vận tải; khảo hạch và giám sát thực hiện; hoàn thành các báo cáo khác theo yêu cầu ;

Lên phương án team building và đề xuất chi phí triển khai;

Sắp xếp ca làm việc cho điều phối theo tháng;

Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Biết tiếng trung 4 kỹ năng, tương đương hsk4 trở lên;

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý bộ phận và các công tác hậu cần;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề;

Có tinh thần trách nhiệm, tinh thần đội nhóm, sẵn sàng tìm ra và giải quyết vấn đề;

Tích cực, chủ động trong công việc, hòa

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 12triệu – 18 triệu

Phụ cấp tiền cơm; khám sức khỏe định kỳ ; teambuilding hằng năm;

Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan hằng quý; tea break hằng tuần và các chính sách hấp dẫn khác;

Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển vị trí cao hơn trong tổ chức.

Hiện tại công ty làm việc KCN Tân Phú Trung, tầm 2 tháng sẽ chuyển văn phòng về Q.12

Cách Thức Ứng Tuyển

