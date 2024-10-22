Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 119B, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng,, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Nhận thông tin khách hàng có nhu cầu tư vấn về du học để tư vấn và chốt sales. Tư vấn thông tin ngành học từ trường, chính sách xét visa từ lãnh sự, các chính sách cho sinh viên tại nước du học. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học. Viết các bài giới thiệu về trường, thông tin du học được cấp trên phân công. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi du học. Tìm kiếm, khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng về du học Hỗ trợ thành viên trong nhóm xử lý hồ sơ để chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục cho khách hàng.
Nhận thông tin khách hàng có nhu cầu tư vấn về du học để tư vấn và chốt sales.
Tư vấn thông tin ngành học từ trường, chính sách xét visa từ lãnh sự, các chính sách cho sinh viên tại nước du học.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học.
Viết các bài giới thiệu về trường, thông tin du học được cấp trên phân công.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi du học.
Tìm kiếm, khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng về du học
Hỗ trợ thành viên trong nhóm xử lý hồ sơ để chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm tư vấn trở lên Sử dụng Tiếng Anh cơ bản Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, xử lý hồ sơ du học du lịch Yêu thích công việc về lĩnh vực du học, tiếp xúc với học sinh, sinh viên,... Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao, xử lý thông tin nhanh, có thể đi công tác trong và ngoài nước, luôn nghe cuộc gọi khách hàng
Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm tư vấn trở lên
Sử dụng Tiếng Anh cơ bản
Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, xử lý hồ sơ du học du lịch
Yêu thích công việc về lĩnh vực du học, tiếp xúc với học sinh, sinh viên,...
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao, xử lý thông tin nhanh, có thể đi công tác trong và ngoài nước, luôn nghe cuộc gọi khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao (bao gồm lương + hoa hồng doanh số). Trung bình từ 7 - 25 triệu tùy theo kinh nghiệm (Có thể deal thêm nếu có năng lực) Hưởng phụ cấp, thưởng, hoa hồng theo kết quả làm việc và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Bộ Luật Lao Động và quy định công ty. Được tham dự các buổi đào tạo của công ty, các đối tác nước ngoài từ Singapore, Mỹ, Úc, Canada v.v. Cơ hội đi công tác nước ngoài. Được hưởng các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Làm việc trong môi trường làm việc năng động trẻ trung , tạo điều kiện phát triển ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.
Thu nhập cao (bao gồm lương + hoa hồng doanh số). Trung bình từ 7 - 25 triệu tùy theo kinh nghiệm (Có thể deal thêm nếu có năng lực)
Hưởng phụ cấp, thưởng, hoa hồng theo kết quả làm việc và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Bộ Luật Lao Động và quy định công ty.
Được tham dự các buổi đào tạo của công ty, các đối tác nước ngoài từ Singapore, Mỹ, Úc, Canada v.v. Cơ hội đi công tác nước ngoài.
Được hưởng các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Làm việc trong môi trường làm việc năng động trẻ trung , tạo điều kiện phát triển ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VIỆT PHƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Tầng 03 Tòa nhà Vi An, 283/26-28 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

