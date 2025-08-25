Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tổng hợp chứng từ, thực hiện thanh toán, hạch toán trên phần mềm kế toán:

+ Tổng hợp chứng từ kế toán.

+ Thực hiện lệnh thanh toán

+ Thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán

• Theo dõi công tác mua sắm, thuê mua dịch vụ hàng hóa, hợp đồng kinh doanh tài chính với các đối tác liên quan:

+ Soạn thảo hợp đồng, công văn, thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác mua sắm, thuê mua dịch vụ hàng hóa, kinh doanh tài chính

+ Theo dõi tiến độ các hợp đồng, xử lý công nợ của các hoạt động mua sắm, thuê mua dịch vụ hàng hóa, kinh doanh tài chính

+ Lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan

• Theo dõi công nợ, TSCĐ, CCDC, tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch chứng khoán:

• Kiểm tra số dư tài khoản đầu ngày và đối chiếu cuối tháng:

+ Cân đối dòng tiền

+ Theo dõi đôn đốc thu hồi nợ phải thu của công ty

+ Đối chiếu số dư nợ phải thu, phải trả với Khách hàng, đối chiếu số dư Ngân hàng

+ Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước theo định kỳ.

+ Thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCDC theo định kỳ