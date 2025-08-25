Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
- Hà Nội: 1C Ngô Quyền
- Hoàn Kiếm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tổng hợp chứng từ, thực hiện thanh toán, hạch toán trên phần mềm kế toán:
+ Tổng hợp chứng từ kế toán.
+ Thực hiện lệnh thanh toán
+ Thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán
• Theo dõi công tác mua sắm, thuê mua dịch vụ hàng hóa, hợp đồng kinh doanh tài chính với các đối tác liên quan:
+ Soạn thảo hợp đồng, công văn, thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác mua sắm, thuê mua dịch vụ hàng hóa, kinh doanh tài chính
+ Theo dõi tiến độ các hợp đồng, xử lý công nợ của các hoạt động mua sắm, thuê mua dịch vụ hàng hóa, kinh doanh tài chính
+ Lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan
• Theo dõi công nợ, TSCĐ, CCDC, tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch chứng khoán:
• Kiểm tra số dư tài khoản đầu ngày và đối chiếu cuối tháng:
+ Cân đối dòng tiền
+ Theo dõi đôn đốc thu hồi nợ phải thu của công ty
+ Đối chiếu số dư nợ phải thu, phải trả với Khách hàng, đối chiếu số dư Ngân hàng
+ Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước theo định kỳ.
+ Thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCDC theo định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
