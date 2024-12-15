Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Mức lương
Đến 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương Đến 700 USD
Đọc hiểu tài liệu thiết kế game. Xem xét các yêu cầu đối với sản phẩm mobile game và chuẩn bị các tài liệu test như test cases, test scenarios, test plans.
Thực hiện kiểm thử sản phẩm game được giao.
Báo cáo lỗi trong quá trình kiểm thử lên bugbase.
Gửi báo cáo tiến độ kiểm thử cho Technical Leader và PM.
Kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của người chơi.
Phối hợp với các phòng ban MKT, Product để hoàn thành công việc.
Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương.
Thích chơi game và mong muốn làm việc trong ngành game.
Định hướng làm tester lâu dài.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
Có tinh thần chủ động và khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Up to 700$ + phụ cấp ăn trưa riêng biệt
Thưởng linh hoạt & hấp dẫn: Thưởng nóng + Thưởng kinh doanh theo % lợi nhuận toàn đội và toàn công ty + Thưởng lễ, Tết.
Văn phòng mới, rộng 2000m2, cực kỳ hiện đại, đầy đủ tính năng. Không gian xanh mát, tạo nhiều cảm hứng sáng tạo. Trang thiết bị chuyên nghiệp đầy đủ, phục vụ nhu cầu của công việc.
Sếp trực tiếp vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân viên. Đồng nghiệp trẻ, thân thiện và xây dựng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa. Du lịch hàng năm.
Cà phê, trà và bánh ngọt miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần
Chúng tôi có rất các câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Yoga, CineClub, Guitar, CLB sống xanh,...
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ Hai tới thứ Sáu. Nghỉ trưa 1h30ph.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
