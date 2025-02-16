Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến Game Tester.

Đọc tài liệu kịch bản thiết kế game, nghiên cứu phân tích trò chơi.

Lập kế hoạch test, viết kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test...

Test logic game, UI, UX, phát hiện lỗi (Mobile).

Phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test và đánh giá chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm với công việc

Có tư duy tốt, chịu khó ham học hỏi

Có óc quan sát, tỉ mỉ, cẩn thận, nhiệt huyết

Biết cách lập Test Plan, Test Design, viết Test Case, Test Report.

Am hiểu về test ứng dụng/game (ưu tiên mobile) Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Chịu áp lực trong công việc

Thích chơi Game, biết phân tích chức năng, cốt truyện, lối chơi trong game..

Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Có đam mê, yêu thích với game

Có quyết tâm và định hướng gắn bó với ngành game.

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7 – 12 triệu.

Thử việc 100% lương.

Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng tết...

Review lương 6 tháng – 1 năm / lần.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6: 8:00 - 17:30, nghỉ trưa 11h45 - 13h15.

Cơ hội được tham gia và xây dựng các dự án game chất lượng,được làm việc với những đồng nghiệp có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành game mobile, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở.

Được làm việc với nhiều khách hàng quốc tế và nhiều đối tác lớn như Google, Facebook, Unity....

Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học nhiều kỹ năng.

Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB

