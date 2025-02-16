Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc liên quan đến Game Tester.
Đọc tài liệu kịch bản thiết kế game, nghiên cứu phân tích trò chơi.
Lập kế hoạch test, viết kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test...
Test logic game, UI, UX, phát hiện lỗi (Mobile).
Phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test và đánh giá chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm với công việc
Có tư duy tốt, chịu khó ham học hỏi
Có óc quan sát, tỉ mỉ, cẩn thận, nhiệt huyết
Biết cách lập Test Plan, Test Design, viết Test Case, Test Report.
Am hiểu về test ứng dụng/game (ưu tiên mobile) Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Chịu áp lực trong công việc
Thích chơi Game, biết phân tích chức năng, cốt truyện, lối chơi trong game..
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Có đam mê, yêu thích với game
Có quyết tâm và định hướng gắn bó với ngành game.
Có tư duy tốt, chịu khó ham học hỏi
Có óc quan sát, tỉ mỉ, cẩn thận, nhiệt huyết
Biết cách lập Test Plan, Test Design, viết Test Case, Test Report.
Am hiểu về test ứng dụng/game (ưu tiên mobile) Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Chịu áp lực trong công việc
Thích chơi Game, biết phân tích chức năng, cốt truyện, lối chơi trong game..
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Có đam mê, yêu thích với game
Có quyết tâm và định hướng gắn bó với ngành game.
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 7 – 12 triệu.
Thử việc 100% lương.
Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng tết...
Review lương 6 tháng – 1 năm / lần.
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6: 8:00 - 17:30, nghỉ trưa 11h45 - 13h15.
Cơ hội được tham gia và xây dựng các dự án game chất lượng,được làm việc với những đồng nghiệp có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành game mobile, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở.
Được làm việc với nhiều khách hàng quốc tế và nhiều đối tác lớn như Google, Facebook, Unity....
Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học nhiều kỹ năng.
Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại.
Thử việc 100% lương.
Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng tết...
Review lương 6 tháng – 1 năm / lần.
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6: 8:00 - 17:30, nghỉ trưa 11h45 - 13h15.
Cơ hội được tham gia và xây dựng các dự án game chất lượng,được làm việc với những đồng nghiệp có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành game mobile, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở.
Được làm việc với nhiều khách hàng quốc tế và nhiều đối tác lớn như Google, Facebook, Unity....
Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học nhiều kỹ năng.
Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI