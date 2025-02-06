Tuyển Game Tester Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Game Tester Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Bravestars Games
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Bravestars Games

Game Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Bravestars Games

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa văn phòng HUD Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kiểm thử các sản phẩm game mobile trên nhiều nền tảng khác nhau (Android, iOS).
Kiểm thử các tính năng, gameplay, UI/UX, hiệu suất game để phát hiện lỗi và đảm bảo trải nghiệm người dùng.
Viết test case, checklist theo yêu cầu của dự án.
Báo cáo lỗi thông qua hệ thống quản lý lỗi ( Trello, Google Sheet hoặc các công cụ nội bộ).
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Developer, Game Designer, Product Manager, MKT) để đảm bảo chất lượng game.
Đảm bảo deadline kiểm thử theo kế hoạch của dự án.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê với game và mong muốn phát triển lâu dài trong ngành Game.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Game Tester hoặc có kiến thức về kiểm thử game.
Hiểu biết về các phương pháp kiểm thử game
Có kỹ năng phân tích và phát hiện lỗi tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Biết tiếng Anh (đọc hiểu tài liệu) là một điểm cộng.

Tại Bravestars Games Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 11M. Thu nhập hấp dẫn.
Hỗ trợ 100% chính sách bảo hiểm dành cho người lao động theo quy định công ty. Bảo hiểm sức khỏe PVI khi lên chính thức.
Thưởng cố định tháng lương 13 và chia sẻ lợi nhuận theo hiệu suất (tổng thu nhập lên tới 14 – 20 tháng lương/ năm).
Chính sách học tập hàng năm với mục tiêu phát triển, bồi dưỡng nhân viên từ 5M-20M/cá nhân.
Các hệ thống ghi nhận liên tục, vinh danh, khen thưởng trong quý và cuối quý, cuối năm thúc đẩy môi trường làm việc.
Các phúc lợi tốt và chăm sóc nhân viên đặc biệt: du lịch 2 lần/năm, team bonding mỗi quý, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, sinh nhật, quà lễ Tết,...
Môi trường làm việc tiện nghi hơn 1000m2, cung cấp trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bravestars Games

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bravestars Games

Bravestars Games

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - Tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex - số 6 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

