Tuyển Game Tester Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Đọc hiểu tài liệu thiết kế của game để xác định yêu cầu kiểm thử; từ đó lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test cases) và chuẩn bị dữ liệu test (test data).

Thực hiệm kiểm thử sản phẩm theo test plan và testcase đã thiết kế.

Báo cáo lỗi trong quá trình kiểm thử bao gồm và không giới hạn các lỗi liên quan tới gameplay, đồ họa, logic, game feel, UI/UX ...

Quản lý issue và cập nhật liên tục chất lượng sản phẩm đến team dự án.

Thường xuyên cập nhật công nghệ mới, đề xuất phương án test cho team.

Tiếp nhận, kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của người chơi và xử lý phản hồi của người chơi từ các kênh phản hồi khác nhau về các vấn đề gặp phải trong game.

Phối hợp với các thành viên trong team để chia sẻ, thảo luận và tìm ra những vấn đề cần thiết nhằm triển khai sản phẩm hiệu quả.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi phát hành ra thị trường.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp PTTH trở lên

Độ tuổi từ 18 - 25, chưa lập gia đình

Am hiểu các thể loại game trên điện thoại

Có hiểu biết về các lỗi game hay gặp phải

Có hiểu biết về thị trường game Online

Ưu tiên các ứng viên yêu thích và chơi game, khả năng phân tích, đánh giá game

Biết tiếng TQ là một lợi thế

Đã từng hoặc đang chơi game mobile dạng casual

Tích cách tỉ mỉ, tìm tòi, nhiệt tình chủ động trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo trong lĩnh vực game và giáo dục

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành công nghiệp game đang phát triển mạnh mẽ

Được đào tạo chuyên sâu về quy trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng game

Tham gia các dự án game hấp dẫn, đa dạng

Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online

