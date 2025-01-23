Tuyển Game Tester Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Công ty VTC Online
- Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Đọc hiểu tài liệu thiết kế của game để xác định yêu cầu kiểm thử; từ đó lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test cases) và chuẩn bị dữ liệu test (test data).
Thực hiệm kiểm thử sản phẩm theo test plan và testcase đã thiết kế.
Báo cáo lỗi trong quá trình kiểm thử bao gồm và không giới hạn các lỗi liên quan tới gameplay, đồ họa, logic, game feel, UI/UX ...
Quản lý issue và cập nhật liên tục chất lượng sản phẩm đến team dự án.
Thường xuyên cập nhật công nghệ mới, đề xuất phương án test cho team.
Tiếp nhận, kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của người chơi và xử lý phản hồi của người chơi từ các kênh phản hồi khác nhau về các vấn đề gặp phải trong game.
Phối hợp với các thành viên trong team để chia sẻ, thảo luận và tìm ra những vấn đề cần thiết nhằm triển khai sản phẩm hiệu quả.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi phát hành ra thị trường.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 18 - 25, chưa lập gia đình
Am hiểu các thể loại game trên điện thoại
Có hiểu biết về các lỗi game hay gặp phải
Có hiểu biết về thị trường game Online
Ưu tiên các ứng viên yêu thích và chơi game, khả năng phân tích, đánh giá game
Biết tiếng TQ là một lợi thế
Đã từng hoặc đang chơi game mobile dạng casual
Tích cách tỉ mỉ, tìm tòi, nhiệt tình chủ động trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành công nghiệp game đang phát triển mạnh mẽ
Được đào tạo chuyên sâu về quy trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng game
Tham gia các dự án game hấp dẫn, đa dạng
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI