Tuyển Game Tester Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Game Tester Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Công ty VTC Online
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công ty VTC Online

Game Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Công ty VTC Online

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Đọc hiểu tài liệu thiết kế của game để xác định yêu cầu kiểm thử; từ đó lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test cases) và chuẩn bị dữ liệu test (test data).
Thực hiệm kiểm thử sản phẩm theo test plan và testcase đã thiết kế.
Báo cáo lỗi trong quá trình kiểm thử bao gồm và không giới hạn các lỗi liên quan tới gameplay, đồ họa, logic, game feel, UI/UX ...
Quản lý issue và cập nhật liên tục chất lượng sản phẩm đến team dự án.
Thường xuyên cập nhật công nghệ mới, đề xuất phương án test cho team.
Tiếp nhận, kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của người chơi và xử lý phản hồi của người chơi từ các kênh phản hồi khác nhau về các vấn đề gặp phải trong game.
Phối hợp với các thành viên trong team để chia sẻ, thảo luận và tìm ra những vấn đề cần thiết nhằm triển khai sản phẩm hiệu quả.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi phát hành ra thị trường.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp PTTH trở lên
Độ tuổi từ 18 - 25, chưa lập gia đình
Am hiểu các thể loại game trên điện thoại
Có hiểu biết về các lỗi game hay gặp phải
Có hiểu biết về thị trường game Online
Ưu tiên các ứng viên yêu thích và chơi game, khả năng phân tích, đánh giá game
Biết tiếng TQ là một lợi thế
Đã từng hoặc đang chơi game mobile dạng casual
Tích cách tỉ mỉ, tìm tòi, nhiệt tình chủ động trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo trong lĩnh vực game và giáo dục
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành công nghiệp game đang phát triển mạnh mẽ
Được đào tạo chuyên sâu về quy trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng game
Tham gia các dự án game hấp dẫn, đa dạng
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty VTC Online

Công ty VTC Online

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-tester-thu-nhap-6-7-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job281315
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Tuyển Game Tester Công ty TNHH Hopper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JOYBIT
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
JOYBIT
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MYG
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MYG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WESAAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH WESAAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Tuyển Nhân viên kho TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu
TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Tuyển Game Tester Công ty TNHH Hopper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JOYBIT
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
JOYBIT
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MYG
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MYG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Super Game
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Tester Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Grep Game
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Winter Wolf - IEC Games làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Winter Wolf - IEC Games
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
500 - 700 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Công ty cổ phần HIGAME
Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD SonatGame Studio
Tới 800 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Tester SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD SonatGame Studio
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty VTC Online
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty cổ phần HIGAME
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Bravestars Games
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Icetea Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Icetea Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Unimob Studio
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH MYG
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JOYBIT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Super Game
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm