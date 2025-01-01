Công việc Kế toán giá thành

Trong khi một số ngành nghề có xu hướng ngày càng giảm thì nhu cầu tuyển dụng kế toán giá thành vẫn ở vị thế cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Cũng vì thế mức lương của ngành nghề này khá ấn tượng và thường dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán giá thành hiện nay

Kế toán giá thành là người đảm nhận công việc có liên quan đến chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Do đó, vai trò của kế toán giá thành rất quan trọng vì giá thành là chỉ tiêu kinh tế, quyết định mức thu nhập của các nhân viên.

Ngoài ra, kế toán giá thành là người có thể đề ra các biện pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm từ các số liệu trong doanh nghiệp. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng của ngành nghề này ngày càng tăng cao.

Hiện nay, Việt Nam đã đạt được bước tiến dài trên con đường gia nhập vào WTO. Đi liền theo đó, sức ép đối với các doanh nghiệp trong nước khi cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Lúc này, nhân viên kế toán trở thành một trợ thủ đắc lực và hữu hiệu trong quản lý mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm. Những số liệu kế toán “sạch” có thể thu hút niềm tin nơi nhà đầu tư. Từ đây, mở ra một thị trường việc làm rộng lớn cho ngành kế toán.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán giá thành lớn theo xu hướng thị trường

Từ nhu cầu của nhà tuyển dụng, cơ hội tìm kiếm việc làm của kế toán giá thành tốt hơn nhiều ngành nghề khác. Các doanh nghiệp mới thành lập hay đang có ý định mở rộng quy mô công ty đều mong muốn tuyển dụng kế toán giá thành có kinh nghiệm, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên hiện nay. Kéo theo, mức thu nhập của ngành này cũng khá cao.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm kế toán giá thành

Mức lương của kế toán giá thành thường ở mức cao khi so với kế toán khác vì đây là ngành nghề thường được các khách sạn, nhà hàng quy mô lớn tuyển dụng. Tuy nhiên, mức lương của kế toán giá thành cũng phụ thuộc vào khối lượng công việc, số năm kinh nghiệm, quy mô khu vực việc làm. Dưới đây, mời bạn tham khảo mức lương mà Job3s cập nhật khi tuyển dụng kế toán giá thành mới nhất:

Việc làm kế toán giá thành Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kế toán giá thành 3.000.000 - 4.000.000 Nhân viên kế toán giá thành 5.000.000 - 8.000.000 Chuyên viên kế toán giá thành 8.000.000 - 10.000.000 Trưởng kế toán giá thành 15.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên kế toán giá thành

Kế toán giá thành quyết định đến chi phí, thu nhập của nhân viên trong doanh nghiệp nên công việc của ngành nghề này khá chuyên biệt. Tùy vào từng sản phẩm kinh doanh và quy mô doanh nghiệp mà công việc của kế toán giá thành cũng khác nhau. Về cơ bản, vị trí này cần làm những việc sau đây:

Tính giá thành của sản phẩm:

Tập hợp chi phí sản xuất chung bao gồm khấu hao tài sản, chi phí nguyên vật liệu, điện nước, các chi phí dịch vụ mua ngoài… và tập hợp chi phí tiền lương - cơ sở tính giá thành.

Tình giá thành kế hoạch, giá thực tế, giá thành định mức dựa theo chi phí cấu thành.

Kiểm soát các giá thành từng sản phẩm tương ứng với từng đơn hàng trong quá trình sản xuất.

Điều chỉnh giá thành phù hợp với sự thay đổi chi phí.

Hạch toán các tài khoản kế toán:

Hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành bằng phương pháp kế toán của doanh nghiệp, tổ chức.

Đánh giá khối lượng sản phẩm dở theo cách khoa học, làm cơ sở hạch toán giá thành sản xuất.

Báo cáo phân tích các giá thành sản phẩm:

Lập bảng phân tích, tổng hợp hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất.

Làm báo cáo định kỳ công việc theo yêu cầu bao gồm: Báo cáo sản xuất, báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo giá thành, báo cáo đơn hàng.

Công việc của kế toán giá thành chủ yếu liên quan đến tính toán và các con số

Một số công việc liên quan khác có liên quan:

Theo dõi quá trình quá trình xuất - nhập nguyên liệu thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra phiếu nhập, xuất kho, đảm bảo khớp với đơn đặt hàng, số lượng hàng đã ký.

Kiểm soát tiêu hao các nguyên liệu sản xuất, yêu cầu đúng định mức quy định.

Kiểm tra và hướng dẫn nhân viên xử lý các nghiệp vụ có liên quan tính toán chi phí sản xuất, các mặt hàng tồn kho.

Phối hợp trực tiếp với bộ phận thu mua khảo sát giá của nguyên vật liệu, một số mặt hàng cần thiết để điều chỉnh phù hợp với kế hoạch.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kế toán giá thành

Mỗi doanh nghiệp đều có những yêu cầu tuyển dụng kế toán giá thành dựa vào tính chất của từng lĩnh vực và phụ thuộc vào quy mô của mỗi doanh nghiệp. Để tăng cơ hội trúng tuyển vào vị trí kế toán giá thành, các ứng viên cần đảm các yêu cầu nhất định như:

Hiểu cách lập báo cáo kế toán, báo cáo thống kê và biết tổng hợp số liệu.

Có kinh nghiệm khi sử dụng hệ thống ERP và các phần mềm kế toán khác.

Có bằng tốt nghiệp Đại học tại các trường đào tạo uy tín chuyên ngành kế toán, có những hiểu biết, kiến thức chuyên môn lĩnh vực kế toán.

Kế toán giá thành cần có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc, là người cẩn thận, tỉ mỉ vì là công việc liên quan trực tiếp đến số liệu.

Ngoài ra, mỗi một kế toán giá thành cần có một số kỹ năng mềm cơ bản như kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống phát sinh, kỹ năng tính toán nhanh chóng, thành thạo tin học văn phòng…Các doanh nghiệp luôn ưu tiên tuyển dụng kế toán giá thành có đầy đủ kỹ năng mềm để xử lý công việc trôi chảy, thuận lợi.

5. Một số trường đại học đào tạo ngành kế toán uy tín nhất

Các nhà tuyển dụng luôn có những ưu ái nhất định dành cho các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tại các trường đại học uy tín hàng đầu cả nước. Dưới đây là top những trường được nhiều công ty yêu cầu cho các ứng viên khi nộp CV tuyển dụng cho vị trí kế toán giá thành:

Học Viện Tài Chính: Là một trong những trường đại học đào tạo về tài chính - kế toán kiểm toán tốt nhất cả nước. Học viện có chất lượng giảng dạy cao, đội ngũ giảng viên thực tế, thỉnh giảng tốt ít ngôi trường nào có được.

Điểm chuẩn năm 2024: 26.45 điểm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Học phí: 22 - 24 triệu đồng/năm học

Địa chỉ: 58 P. Lê Văn Hiến, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đại học Kinh tế TP.HCM: là trường nằm trong top 14 trường đại học trọng điểm Việt Nam. Đây cũng là trường đại học được Eduniversal xếp vào 1 trong 1000 trường ĐH Kinh tế tốt nhất thế giới chuyên đào tạo về khoa học kinh doanh, kinh tế, pháp luật và quản lý.

Điểm chuẩn năm 2024: 25.40 điểm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Học phí: Thấp nhất là 975.000 đồng/tín chỉ, cao nhất là 3,29 triệu đồng/tín.

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đại học Kinh Tế Đà Nẵng là trường đại học đứng đầu về chuyên đào tạo khối ngành kinh tế của miền Trung Việt Nam. Đây cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và kinh tế hàng đầu khu vực, tạo ra nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt là chuyên ngành Kế toán.

Điểm chuẩn năm 2024: 24,25 điểm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Học phí: Từ 22,5 triệu đồng - 25,5 triệu đồng/năm

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Đà Nẵng

Đại học Kinh Tế Đà Nẵng đào tạo ra nhiều nguồn lực kế toán giá thành tương lai

Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội là trường góp mặt trong top 500 trường đại học tốt nhất thế giới. Đại học Kinh Tế đào tạo nhiều ngành nghề trong đó nổi bật là ngành Kế toán, Kinh tế và Tài chính.

Điểm chuẩn năm 2024: 24,25 điểm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Học phí: Từ 20 triệu đồng - 25 triệu đồng/năm

Địa chỉ: 144 Đ. Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Trong xu thế hiện đại, nhu cầu tuyển dụng kế toán giá thành vẫn rất cao. Đây được coi là ngành nghề hot, không thể thiếu trong bất kỳ một công ty nào từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ. Đặc biệt, mức lương của kế toán giá thành với những người có kinh nghiệm lâu năm đều rất ấn tượng. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho những ai mong muốn hoặc đang có ý định học và tìm việc về ngành nghề này trong tương lai.