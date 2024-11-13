Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tính giá thành sản phẩm

Kế toán giá thành sẽ tập hợp các khoản chi phí sản xuất chung, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ chế biến; chi phí điện, nước, gas; chi phí dịch vụ sơ chế/phụ gia thuê ngoài (nếu có); chi phí tiền lương nhân công làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

Kiểm soát hàng nhập, xuất, tồn, hủy theo ngày/tuần/tháng/quý/năm

Lập sổ theo dõi chi phí cost cho từng món ăn, đồ uống.

Kiểm soát về định lượng NVL: Thành phẩm, bán thành phẩm

Kiểm soát và quản lý các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng

Kiểm soát chi phí thành phần có biến động (tăng giá điện nước, giảm giá nguyên vật liệu, tăng mức thuế,...) phải cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp.

Hạch toán các tài khoản kế toán

Nhiệm vụ của kế toán giá thành là phải hạch toán các loại tài khoản kế toán có liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán.

Đánh giá khối lượng nguyên liệu còn thừa, dở dang,... một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác.

Lập các báo cáo phân tích

Lập bảng tổng hợp, phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất theo từng đơn hàng đã được sản xuất và bán ra.

Lập báo cáo giá thành thực tế với giá thành kế hoạch (đã được dự kiến trước đó).

Báo cáo hoạt động sản xuất: báo cáo nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, báo cáo thực trạng sử dụng nguyên vật liệu, báo cáo tình hình tồn kho hiện tại.

Báo cáo giá thành: Giá thành theo theo sản phẩm, bảng chi phí giá thành.

Báo cáo chi phí sản xuất: Báo cáo tính toán và phân bổ khấu hao tài sản cố định và các công cụ, thiết bị phục vụ cho việc chế biến đồ ăn đồ uống (như bếp, lò nướng, lò vi sóng, máy hút mùi, máy ép,...); tổng hợp các loại chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; chi tiết về các loại chi phí chung, các khoản phí,...

Một số công việc khác

Theo dõi chi tiết việc nhập và xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày

Thực hiện kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho và xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt. - Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định. - Hướng dẫn các nhân viên có trách nhiệm liên quan thực hiện các nghiệp vụ về chi phí sản xuất, hàng tồn kho.

Phối hợp với nhân viên kế toán tổng hợp hoàn thiện bảng phân tích, báo cáo tình hình lãi lỗ; phân loại và lưu trữ cẩn thận các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.

Phối hợp với bộ phận thu mua trong việc khảo sát giá của nguyên vật liệu, các mặt hàng cần thu mua để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận cho công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25 -35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm giá thành trong lĩnh vực F&B, dịch vụ nhà hàng, khách sạn

Sử dụng phần mềm Kế toán, phần mềm Microsoft Ofice Word/excel thành thạo

Khả năng phân tích tổng hợp hợp, viết báo cáo.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Làm việc tại: khu 2, Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Hấp dẫn so thị trường)

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 từ thứ 2 đến hết thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

