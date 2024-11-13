Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Kế toán chi phí/giá thành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tính giá thành sản phẩm
Kế toán giá thành sẽ tập hợp các khoản chi phí sản xuất chung, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ chế biến; chi phí điện, nước, gas; chi phí dịch vụ sơ chế/phụ gia thuê ngoài (nếu có); chi phí tiền lương nhân công làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.
Kiểm soát hàng nhập, xuất, tồn, hủy theo ngày/tuần/tháng/quý/năm
Lập sổ theo dõi chi phí cost cho từng món ăn, đồ uống.
Kiểm soát về định lượng NVL: Thành phẩm, bán thành phẩm
Kiểm soát và quản lý các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng
Kiểm soát chi phí thành phần có biến động (tăng giá điện nước, giảm giá nguyên vật liệu, tăng mức thuế,...) phải cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp.
Hạch toán các tài khoản kế toán
Nhiệm vụ của kế toán giá thành là phải hạch toán các loại tài khoản kế toán có liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán.
Đánh giá khối lượng nguyên liệu còn thừa, dở dang,... một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác.
Lập các báo cáo phân tích
Lập bảng tổng hợp, phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất theo từng đơn hàng đã được sản xuất và bán ra.
Lập báo cáo giá thành thực tế với giá thành kế hoạch (đã được dự kiến trước đó).
Báo cáo hoạt động sản xuất: báo cáo nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, báo cáo thực trạng sử dụng nguyên vật liệu, báo cáo tình hình tồn kho hiện tại.
Báo cáo giá thành: Giá thành theo theo sản phẩm, bảng chi phí giá thành.
Báo cáo chi phí sản xuất: Báo cáo tính toán và phân bổ khấu hao tài sản cố định và các công cụ, thiết bị phục vụ cho việc chế biến đồ ăn đồ uống (như bếp, lò nướng, lò vi sóng, máy hút mùi, máy ép,...); tổng hợp các loại chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; chi tiết về các loại chi phí chung, các khoản phí,...
Một số công việc khác
Theo dõi chi tiết việc nhập và xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày
Thực hiện kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho và xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt. - Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định. - Hướng dẫn các nhân viên có trách nhiệm liên quan thực hiện các nghiệp vụ về chi phí sản xuất, hàng tồn kho.
Phối hợp với nhân viên kế toán tổng hợp hoàn thiện bảng phân tích, báo cáo tình hình lãi lỗ; phân loại và lưu trữ cẩn thận các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.
Phối hợp với bộ phận thu mua trong việc khảo sát giá của nguyên vật liệu, các mặt hàng cần thu mua để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận cho công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25 -35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán
c
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm giá thành trong lĩnh vực F&B, dịch vụ nhà hàng, khách sạn
Sử dụng phần mềm Kế toán, phần mềm Microsoft Ofice Word/excel thành thạo
Khả năng phân tích tổng hợp hợp, viết báo cáo.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Làm việc tại: khu 2, Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Hấp dẫn so thị trường)
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.
Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 từ thứ 2 đến hết thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-gia-thanh-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247844
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUS - The English Center
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
VUS - The English Center
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm J&T Express Việt Nam - Head Office
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành J&T Express Việt Nam - Head Office làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
J&T Express Việt Nam - Head Office
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VINTECHPRO
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH VINTECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH VINTECHPRO
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Hạn nộp: 06/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUS - The English Center
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
VUS - The English Center
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm J&T Express Việt Nam - Head Office
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành J&T Express Việt Nam - Head Office làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
J&T Express Việt Nam - Head Office
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VINTECHPRO
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH VINTECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH VINTECHPRO
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Hạn nộp: 06/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất