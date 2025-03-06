Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Kế toán chi phí/giá thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Dựa vào tiến độ phê duyệt, theo các điều kiện Hợp đồng với Chủ Đầu tư, Nhà thầu phụ, lập kế hoạch dòng tiền tổng thể của dự án.
Nhiệm vụ 2: Lập mới Phương án kinh doanh thi công theo Form mẫu ban hành, trong quá trình thi công nếu có phát sinh thi cập nhật lại theo dữ liệu mới – cập nhật về chi phí gián tiếp, trực tiếp.
Nhiệm vụ 3:
• Phân tích các điều khoản hợp đồng CĐT bao gồm điều khoản thanh toán, quyết toán, phát sinh, trượt giá… Tiến hành lập Phụ lục hợp đồng (nếu có).
• Kiểm soát danh mục hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư.
Nhiệm vụ 4:
• Sau khi có thông báo trúng thầu chủ trì soạn dự thảo Hợp đồng, gửi các phòng ban liên quan lấy ý kiến, thương thảo Nhà thầu chốt và trình ký hoàn thành Hợp đồng.
• Kiểm tra, trình ký, lập thanh toán trên hệ thống hồ sơ thanh toán tạm ứng, đợt, quyết toán theo điều kiện Hợp đồng.
• Cập nhật vào bảng theo dõi.
Nhiệm vụ 5: Kiểm soát các chi phí của dự án theo Phương án kinh doanh đã được phê duyệt nhằm tối ưu hóa mức lợi nhuận của dự án: Kiểm tra – soát xét tạm ứng chi phí hoạt động, chi phí tiện ích, Phát sinh Hợp đồng Thầu phụ.
Nhiệm vụ 6: Dựa theo kế hoạch sản lượng, doanh thu, dòng tiền năm, quý, tháng được phê duyệt nhắc nhở, đốc thúc Ban điều hành bám sát thực hiện.
Nhiệm vụ 7: Lập báo cáo theo quy định hằng quý, tháng, tuần theo quy định và một số báo cáo đột xuất khác: Báo cáo sản lương, doanh thu, dòng tiền thu chi….
Nhiệm vụ 8: Phối hợp cung cấp số liệu, có ý kiến đóng góp, phối hợp các phòng ban liên quan để xử lý sự việc theo quy trình Tổng Công Ty.
1. Kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng chuyên môn :
-Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành xây dựng, Kinh tế xây dựng
-Số năm kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.
-Kỹ năng chuyên môn:
- Thành thạo vi tính – thành thạo MS Ofice ở mức độ nâng cao
- Tiếng anh: Đọc hiểu rõ các tài liệu liên quan tới tiêu chuẩn, hợp đồng ngành xây dưng;
- Thành thảo viết mail phản hồi thông tin tới đối tác.
- Thành thạo lập phương án chi phí triển khai dự án sau khi trúng thầu (có kiến thức về chi phí trực tiếp thi công; Chi phí nhân sự và hoạt động của BĐH).
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm với vị trí QS tại dự án quy mô >100 tỷ.
2. Kỹ năng mềm :
- Có kỹ năng trình bày, thuyết trình, nói năng lưu lót, hội họp tốt.
- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc nhóm, làm việc độc lập.
- Giải quyết công việc linh hoạt, nhanh chóng.
- Kỹ năng thương lượng, đàm phát tốt.
- Kỹ năng đối ngoại tốt.
3. Yêu cầu khác (nếu có) :
- Siêng năng, cẩn thận,có tinh thần học hỏi.
- Luôn luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo.
- Chia sẻ những kinh nghiệm mình đã có cho ACE đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành công việc một cách tốt nhất vì mục tiêu chung của Tổng Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111A Pasteur, P. Bến Nghé - Q.1 - TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

