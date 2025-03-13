Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 112A, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân,Đồng Nai

Kế toán chi phí/giá thành

• Theo dõi thu chi hằng ngày

• Báo cáo lịch trình vận chuyển xe

• Theo dõi định mức hao hụt nguyên nhiên liệu

• Báo cáo nhân sự, theo dõi chấm công tính lương

• Lưu giữ bảo quản sắp xếp chứng từ: thông báo , quyết định, quy định

• Cập nhật vào phần mềm kế toán

• Thực hiện các công việc kế toán theo sự phân công của Kế Toán Trưởng và Tổng Giám Đốc

• Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Sáng: 8h00-12h00; Trưa: 13h30-17h30)

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

• Đã có kinh nghiệm Kế Toán ít nhất 2 năm

• Kiến thức về kho vận, hàng hóa

• Biết sử dụng: Word, Excel, phần mềm kế toán

• Hiểu biết pháp luật kế toán và pháp luật liên quan.

• Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi.

• Có trách nhiệm, tính tự giác cao

Ưu tiên ứng viên có quê gốc từ Đà Nẵng trở vào

Quyền Lợi Được Hưởng

- Các chế độ lương, thưởng, phụ cấp theo quy định của Công ty;

- Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước;

- Môi trường năng động, ổn định, lâu dài và thân thiện.

- Có chỗ ở lại cho NV ở xa

