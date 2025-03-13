Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Kế toán chi phí/giá thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 112A, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Theo dõi thu chi hằng ngày
• Báo cáo lịch trình vận chuyển xe
• Theo dõi định mức hao hụt nguyên nhiên liệu
• Báo cáo nhân sự, theo dõi chấm công tính lương
• Lưu giữ bảo quản sắp xếp chứng từ: thông báo , quyết định, quy định
• Cập nhật vào phần mềm kế toán
• Thực hiện các công việc kế toán theo sự phân công của Kế Toán Trưởng và Tổng Giám Đốc
• Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Sáng: 8h00-12h00; Trưa: 13h30-17h30)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
• Đã có kinh nghiệm Kế Toán ít nhất 2 năm
• Kiến thức về kho vận, hàng hóa
• Biết sử dụng: Word, Excel, phần mềm kế toán
• Hiểu biết pháp luật kế toán và pháp luật liên quan.
• Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi.
• Có trách nhiệm, tính tự giác cao
Ưu tiên ứng viên có quê gốc từ Đà Nẵng trở vào

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ lương, thưởng, phụ cấp theo quy định của Công ty;
- Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước;
- Môi trường năng động, ổn định, lâu dài và thân thiện.
- Có chỗ ở lại cho NV ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ấp 6, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

